Resistencia: demoran a un hombre por robar el celular a una adolescente tras un accidente

Un nuevo hecho de inseguridad urbana se registró durante la madrugada en Resistencia, donde un hombre fue demorado luego de sustraer un teléfono celular a una adolescente que acababa de sufrir una caída en la vía pública.

El episodio ocurrió en inmediaciones de avenida Castelli y calle 4. Según informaron fuentes policiales, una joven de 16 años circulaba en motocicleta junto a un acompañante cuando, por causas que se investigan, perdió el control del rodado y cayó sobre la cinta asfáltica.

En ese contexto de vulnerabilidad, un individuo aprovechó la situación para arrebatarle un teléfono celular Apple iPhone y darse a la fuga.

Tras tomar conocimiento del hecho, personal de la División Caminantes desplegó un rápido operativo de rastrillaje en la zona. Con las características aportadas por testigos, los efectivos lograron localizar al sospechoso a pocos metros del lugar, procediendo a su demora y recuperando el dispositivo sustraído.

El hombre fue trasladado a Medicina Legal para los exámenes de rigor y posteriormente alojado en la comisaría jurisdiccional, donde quedó a disposición de la Justicia.

El accionar policial permitió resolver el hecho en cuestión de minutos, evitando la pérdida del bien sustraído y poniendo a resguardo a la víctima, en un episodio que vuelve a exponer situaciones de oportunismo delictivo en la vía pública.