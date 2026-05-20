Refuerzan asistencia en paradores nocturnos y recorridas por personas en situación de calle

La directora de Abordaje Integral del Chaco, Paula Villalba, aseguró que el Gobierno provincial intensificó las recorridas y los operativos de asistencia ante las bajas temperaturas, con especial atención en personas en situación de calle del área metropolitana.

La funcionaria explicó que los equipos trabajan durante todo el año, aunque en épocas de frío se refuerza la presencia territorial en Resistencia, Fontana, Puerto Vilelas y Barranqueras. Además, indicó que las guardias funcionan las 24 horas desde la sede ubicada sobre avenida Vélez Sarsfield 352, donde también se reciben llamados y pedidos de asistencia.

Villalba remarcó que uno de los principales desafíos es que muchas personas rechazan el ingreso a los paradores. “Trabajamos con la voluntariedad de las personas. No podemos obligarlas a ingresar”, sostuvo, al señalar que las intervenciones deben respetar lo establecido por la legislación vigente en materia de salud mental.

En ese sentido, explicó que los equipos realizan recorridas permanentes en sectores ya identificados de la ciudad y, cuando las personas no aceptan trasladarse a los centros de contención, se les entrega ropa de abrigo, frazadas, zapatillas y otros elementos para afrontar las bajas temperaturas.

La directora detalló que el principal dispositivo nocturno funciona en la avenida San Martín 735, donde las personas pueden ingresar desde las 16 o 17 horas para recibir merienda, cena, ducharse y pasar la noche en un espacio calefaccionado. El egreso se produce al día siguiente por la mañana.

Asimismo, señaló que existen otros dispositivos con modalidad de internación y seguimiento integral para casos más complejos. “El 98% de las personas en situación de calle tiene problemas de consumo o salud mental”, afirmó, y explicó que por ese motivo el trabajo se realiza de manera articulada con distintas áreas del Estado, entre ellas el Sistema de Emergencias 911, equipos de salud mental y organismos de seguridad.

Villalba indicó además que muchas personas ingresan a tratamientos de rehabilitación y luego continúan alojadas en los paradores mientras avanzan en procesos de reinserción social y laboral. “Tenemos muchos casos de personas que pasaron por nuestras instituciones y hoy están trabajando y alquilando”, destacó.

La funcionaria también explicó que actualmente existen espacios diferenciados para mujeres y familias, como el Centro de Inclusión Social Nº4, mientras que otros dispositivos están destinados exclusivamente a hombres jóvenes y adultos.

En relación a la asistencia diaria, sostuvo que los centros brindan kits de higiene, ropa, abrigo y acompañamiento integral, incluyendo gestiones de DNI, atención sanitaria y articulación con distintos programas estatales.

Por último, aclaró que no se distribuyen alimentos directamente en la vía pública porque el objetivo es incentivar el ingreso a las instituciones. “La calle no es un lugar para vivir”, expresó.

Villalba confirmó además que actualmente existen camas disponibles en los distintos dispositivos y reiteró el pedido a la comunidad para informar sobre personas expuestas al frío extremo.