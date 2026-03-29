Resistencia: un joven de 25 años murió en un choque y buscan al conductor que se dió a la fuga

Un trágico siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este domingo en Resistencia dejó como saldo la muerte de un joven de 25 años y abrió una intensa investigación para dar con el automovilista que se dio a la fuga tras el impacto.

El hecho fue reportado alrededor de las 04:40 a través del sistema de emergencias 911, en la intersección de avenida 9 de Julio y calle 13. Al arribar al lugar, efectivos policiales encontraron una motocicleta Honda Titan CG 150 de color azul tendida sobre la calzada y, a pocos metros, el cuerpo sin vida de su conductor.

Minutos después, personal médico confirmó el fallecimiento del joven, quien fue identificado por sus familiares como S. N. M., de 25 años.

Según las primeras pericias realizadas en el lugar, el motociclista habría colisionado con un automóvil cuyo conductor abandonó la escena inmediatamente después del impacto. Durante el relevamiento, los investigadores hallaron restos de un espejo retrovisor que pertenecerían al vehículo implicado, elemento que podría resultar clave para su identificación.

En el sitio trabajó el Gabinete Científico, que llevó adelante las tareas de rigor para reconstruir la mecánica del siniestro. En paralelo, la Fiscalía en turno dispuso el análisis de cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de determinar el recorrido del rodado involucrado y obtener datos que permitan establecer su patente y características.

Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses para la realización de la autopsia correspondiente, en el marco de una causa caratulada como “supuesto homicidio culposo en accidente de tránsito”.

El caso vuelve a poner en foco la problemática de los siniestros viales con fuga en la ciudad, una conducta que no solo agrava la situación judicial del responsable, sino que también dificulta las tareas de asistencia y esclarecimiento de los hechos. Mientras tanto, la investigación avanza con el objetivo de identificar y localizar al conductor involucrado.