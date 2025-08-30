Trasladaron a un detenido acusado de robo a mano armada y privación ilegítima de la libertad al Complejo Penitenciario N° 1

Este viernes por la mañana, una cápsula de seguridad integrada por personal del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE), la Dirección de Policía Caminera y la División Delitos Contra la Propiedad concretó el traslado del detenido Néstor Sebastián Carrizo Fernández, alias “Tuly”, hacia el Complejo Penitenciario N° 1, dependiente del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social del Chaco.

El procedimiento se realizó en cumplimiento del Oficio Judicial N° 421/2025, emitido por el Equipo Fiscal N° 1, a cargo de la doctora Ingrid Wenner.

La causa judicial

Carrizo Fernández se encuentra privado de su libertad en el marco de la causa caratulada “Supuesta comisión de robo a mano armada y privación ilegítima de la libertad”, identificada con el número de expediente 24953/2025-1 (expte. policial 130/28-269-E/25).

El traslado al penal chaqueño se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, atendiendo a la gravedad de los delitos que se le imputan y en resguardo de la integridad del detenido y del personal interviniente.

Participación de distintas áreas de seguridad

Desde la Policía del Chaco señalaron que la operación contó con un despliegue coordinado entre diferentes dependencias policiales, garantizando un procedimiento seguro y ajustado a las disposiciones judiciales.

El informe oficial fue rubricado por el Comisario Principal Marcelo Fabián Leites, jefe a cargo accidental del Departamento de Investigaciones Complejas, y por el Comisario Inspector Rolando Daniel Sosa, director de la Policía de Investigaciones.

Un paso en la investigación

Con este traslado, Carrizo Fernández queda bajo custodia del Servicio Penitenciario mientras continúa el proceso judicial que busca esclarecer su participación en los hechos delictivos investigados. La Fiscalía interviniente seguirá adelante con la recopilación de pruebas y testimonios para determinar el grado de responsabilidad del acusado.