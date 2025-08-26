Capitanich: Esto no es un alegato jurídico, es el inicio de la campaña política

No vamos a adelantar nuestra respuesta al alegato del fiscal, que será materia de nuestra defensa en el momento oportuno. Pero podemos decir que el alegato fue inconsistente, infundado y conjetural: no se sostiene en las pruebas producidas durante el juicio.

Incluso el propio fiscal reconoce que los fondos, una vez pagados a la AFA, dejaban de ser dineros públicos. Pretender que la Jefatura de Gabinete controlara su destino es absurdo: no tenía facultades ni posibilidad de hacerlo.

Después de diez años de proceso, fue decepcionante escuchar un alegato leído de principio a fin, práctica prohibida por el Código Procesal, y cargado de apreciaciones políticas más que jurídicas. Lo único que buscan es mancillar mi nombre y ensuciar una política pública legítima como fue Fútbol para Todos, que democratizó el acceso al deporte y la cultura.

Confío en que la verdad prevalecerá, como ocurrió siempre. Estoy a disposición de la justicia. Mi compromiso con la transparencia y con el pueblo está intacto

Esto no es un alegato jurídico: es el inicio de la campaña política.