Calendario de pagos de la Anses: quiénes cobran este miércoles 15 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanza hoy, miércoles 15 de octubre, con el cronograma de pagos del décimo mes de 2025. En esta jornada se abonan las jubilaciones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y la Asignación por Prenatal y Maternidad, entre otras prestaciones.

En octubre, todas las prestaciones sociales reciben un aumento del 1,88%, en línea con la inflación de agosto, que fue del 1,9%. La actualización mensual se calcula tomando el índice de precios con dos decimales, lo que determina el ajuste exacto de los haberes.

Quiénes cobran este miércoles 15 de octubre

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo: DNI terminados en 5.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 5.

Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 3.

Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 6 y 7.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones, del 8 de octubre al 10 de noviembre.

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): todas las terminaciones, del 9 de octubre al 10 de noviembre.

Quienes aún no sepan cuándo les corresponde cobrar pueden consultar el calendario completo de pagos de octubre 2025 en el sitio oficial del organismo.

Cómo consultar si te corresponde un cobro

Las personas que reciben prestaciones de la Anses pueden verificar la fecha y el lugar de cobro a través del sistema en línea del organismo.

Para hacerlo, deben seguir estos pasos:

Ingresar a la web oficial de Anses. Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL. Hacer clic en el botón «Consulta». El sistema informará si corresponde el pago, el día exacto y el plazo disponible para cobrar la prestación.