Dos alumnos chaqueños son finalistas en la Competencia Argentina de Tecnología
El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) anunció a los finalistas de la 10ª edición de la Competencia Argentina de Tecnología (OATec), que este año se desarrolla bajo la temática «Urbanismo y Tecnología».
Tras un riguroso proceso de evaluación, fueron seleccionados 15 alumnos de secundaria de colegios de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Catamarca, Mendoza, San Luis, Chubut y Neuquén, quienes competirán en la gran final que se llevará a cabo el 31 de octubre y 1 de noviembre en la Sede Distrito Tecnológico del ITBA (Los Patos 2802, Parque Patricios).
«Estamos muy orgullosos de ver cómo año tras año los estudiantes sorprenden con su creatividad y compromiso. La Competencia Argentina de Tecnología es una oportunidad para que los jóvenes demuestren su talento y piensen soluciones que, en un futuro, puedan transformar positivamente a nuestra sociedad», señaló Marcelo Perotti, presidente de la OATec.
Los proyectos ganadores de los tres primeros puestos recibirán becas del 100%, 75% y 50%, respectivamente, para estudiar en la institución, además de una notebook para el primer lugar y tablets para el segundo y tercer puesto.
LOS FINALISTAS
CABA y PBA:
- Sebastián Spelta Walker – Escuela Técnica Roberto Rocca (Campana, Buenos Aires)
- Facundo Lautaro Gomez Scardino – Instituto Calasancio Divina Pastora (CABA)
- Santino Lancestremere Lewi – Instituto Pestalozzi (CABA)
- María Sol Arroyuelo Guasco – Instituto Marianista (CABA)
- Antonella Vivacqua – Escuela Técnica 35 de 18 (CABA)
SANTA FE:
- Tomas Forni – E.E.T.P. N°460 «Guillermo Lehmann» (Rafaela)
CÓRDOBA:
- Tomás Agustín Cengia Gianini – IPET N°259 Ambrosio Olmos (Río Cuarto)
CHACO:
- Gea Valentina Cabral – UEGP N°109 «Colegio Integral Dr. Carlos Primo López Piacentini» (Resistencia)
- Luz Vega – Instituto Educativo Privado N°1 (Resistencia)
CATAMARCA:
- Omar Mijael Soto Acosta – Escuela Preuniversitaria ENET N°1 «Prof. Vicente García Aguilera» (Catamarca)
- Bruno Tognazzolo Safe – Escuela Preuniversitaria ENET N°1 «Prof. Vicente García Aguilera» (Catamarca)
MENDOZA:
- Gael David Zentil Mescia – Esc. 4-111 Ing. Pablo Nogués (Mendoza)
SAN LUIS:
- Tomas Garcia Montaño – Escuela Técnica N°37 Ing. G. A. Lallemant (Juana Koslay)
CHUBUT:
- Santino Riera Torraca – Instituto Austral de Enseñanza (Comodoro Rivadavia)
NEUQUÉN:
- Juan Pablo Delorenzi Rey – Colegio Fasta Miguel Ángel Tobares (San Martín de los Andes)
INFORMACIÓN SOBRE EL ITBA
Desde 1959, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires es reconocido por su vocación en innovación, tecnología y excelencia académica.
En ITBA se dictan las carreras de grado: Analítica (Data Science); Negocios y Tecnología; Cs. del Comportamiento; Bioingeniería; Ing. Civil; Ing. Electrónica; Ing. Industrial; Ing. Informática; Ing. Mecánica; Ing. Naval; Ing. en Petróleo; Ing. Química.
Sus maestrías y especializaciones son dictadas por especialistas destacados en programas vinculados a la energía, la sustentabilidad, los negocios y la tecnología.
La Escuela de Innovación, a través de sus áreas de Educación Ejecutiva, Servicios Corporativos y Programas Internacionales, brinda oportunidades de capacitación con el objetivo de potenciar el desarrollo de habilidades y competencias necesarias para realizar los trabajos del futuro.
Además, la Universidad cuenta con tres carreras de doctorado y centros de investigación con el objetivo de contribuir al desarrollo del país y de la región.