APA INFORMA: ALERTA METEOROLÓGICA POR LLUVIAS EN LA PROVINCIA

La Administración Provincial del Agua (APA) emitió un informe especial en el que advierte sobre condiciones de inestabilidad y lluvias persistentes que afectarán gran parte del territorio chaqueño desde este miércoles 15 hasta el viernes 17 de octubre.

Según el pronóstico elaborado por el organismo:
-Miércoles 15: se espera el inicio del mal tiempo con precipitaciones leves, entre 10 y 15 milímetros.
-Jueves 16: las lluvias se mantendrán durante toda la jornada, con los mayores acumulados en horas de la mañana, alcanzando entre 35 y 50 milímetros.
-Viernes 17: continuará el mal tiempo con lluvias más intensas, especialmente durante la madrugada y la mañana, con acumulados estimados entre 50 y 80 milímetros.
La APA informó que las condiciones comenzarán a mejorar hacia la noche del viernes. No obstante, se recomienda a la población circular con precaución, mantener limpios los desagües y evitar zonas anegadas durante los picos de precipitación.
El organismo provincial mantiene un monitoreo permanente de la situación hidrometeorológica y recordó que toda actualización será comunicada a través de los canales oficiales.

 

