Cabezones con un regreso a Chaco a puro Rock

El domingo 26 de abril a las 21 vuelve a Resistencia la banda santafesina Cabezones, luego de 10 años, para presentar su próximo disco.

El show tendrá lugar en la Usina Cultural (Cervantes 1640, dependiente del Instituto de Cultura del Chaco, con clásicos de su repertorio y un adelanto de “La Lucidez del Pesimismo”, su próximo trabajo discográfico.

Con más de tres décadas en la escena musical, Cabezones ha consolidado su presencia a través de trece producciones, cautivando a audiencias con su energía y poesía musical. El grupo, compuesto por talentosos músicos como Eugenio Jauchen, Nico Lopezoto, Nano Bernardi, Nico Fernández, Mariano «Pulpo» Menna y Gari Perini, se embarca en una gira promocional por distintos puntos del país.

Además, la fecha contará con la participación de las bandas locales Nativo y Pasando vergüenza quienes serán los encargados de abrir la noche, asegurando una experiencia musical repleta de rock.

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