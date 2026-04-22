El Cine del Guido Miranda será sede del X Congreso Internacional AsAECA

Del miércoles 22 al viernes 24 de abril, de 18 a 23, el Cine del Guido Miranda (Colón 164) será sede invitada del X Congreso Internacional AsAECA (Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual), organizado junto a la UNNE y la FADyCC, bajo el lema “Volver a imaginar(nos). Cines y tecnologías imago-sonoras para la resistencia”.

Se trata de uno de los encuentros académicos y profesionales más importantes del país dedicados al cine y al audiovisual, que reunirá a investigadores/as, docentes, estudiantes y especialistas de todo el país y del exterior. Por primera vez, este congreso se realiza en el norte argentino, consolidando a la región como un espacio estratégico para el pensamiento, la investigación y la producción audiovisual contemporánea.

Durante tres jornadas, el público podrá participar de charlas, ponencias y actividades vinculadas con la actualidad del cine y el audiovisual en Latinoamérica, con invitados e invitadas de destacado nivel nacional e internacional. El congreso representa una oportunidad única para formarse, intercambiar ideas, generar redes y pensar el cine no solo como pasión y experiencia estética, sino también como industria, patrimonio cultural y herramienta fundamental en la construcción de la memoria y el imaginario de los pueblos.

La participación será con entrada gratuita. Más información en: https://asaeca.org/programa-del-x-congreso-internacional-asaeca/