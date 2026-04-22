Todo listo para el X Congreso Internacional de AsAECA en la UNNE

Del 22 al 25 de abril de 2026, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) -en distintas sedes de Resistencia y Corrientes- será sede del X Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual (AsAECA), que por primera vez se realizará en la región nordeste del país.

El evento internacional inicia mañana a las 8,30 en simultáneo en tres sedes distintas de la UNNE en Resistencia- Chaco: Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (FADyCC); Facultad de Humanidades (Hum) y Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI) de la UNNE. El encuentro reunirá a investigadores, docentes, estudiantes y realizadores de Argentina y del exterior en una propuesta que combina instancias académicas, proyecciones y espacios de intercambio.

El acto inaugural del X Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual (AsAECA) se realizará en horas de la tarde (17 horas) en el SUM del 3er piso de la FADyCC con la conferencia de Tomás Crowder-Taraborrelli de la Soka University of America, Estados Unidos con su tema de exposición “Exterminar a todos los brutos… y también a los demás”, entre una diversa y nutrida programación de actividades.

A lo largo del Congreso se desplegará una cargada agenda que articula instancias académicas y de exhibición audiovisual. El programa incluye la exposición de:

– Más de 250 trabajos divididos en mesas temáticas

– 11 paneles

– Cerca de 30 presentaciones de libros y revistas

– 10 proyecciones, entre funciones especiales, proyección de apertura y exhibiciones programadas

– 5 conferencias centrales distribuidas en las distintas sedes del encuentro.

“Volver a imaginar(nos). Cines y tecnologías imago-sonoras

para la resistencia”



Bajo este lema, el Congreso propone reflexionar sobre el lugar del cine y las tecnologías audiovisuales en un escenario atravesado por transformaciones sociales, políticas y culturales.

Las actividades se desarrollarán en sedes interprovinciales de la UNNE, como ser en la Facultad de Humanidades y la carrera de Comunicación Social en Corrientes y en la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura en Resistencia, junto al Instituto de Investigaciones Geohistóricas (CONICET/UNNE).

Cleopatra Barrios, coordinadora del X Congreso AsAECA, destacó el carácter descentralizado de esta edición, que por primera vez se realiza en el Nordeste argentino y articula el esfuerzo de tres sedes: las facultades de Humanidades y de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura junto al Instituto de Investigaciones Geohistóricas de la UNNE.

La llegada del Congreso al NEA representa un paso fundamental para descentralizar los debates sobre cine y audiovisual en el país, fortaleciendo las producciones, miradas y experiencias situadas en las regiones.

El encuentro se afirma como un espacio colectivo de intercambio, reflexión y defensa de la cultura y el conocimiento, impulsado desde y para los territorios.

Cronograma intenso y diverso

La programación comenzará el miércoles 22 de abril con mesas de ponencias de 8:30 a 12 h. A las 12:30, en el SUM de la Facultad de Artes (Av. Castelli 1300), se realizará la conferencia “El Chaco filmado: construcción de datos etnográficos en la primera mitad del siglo XX”, a cargo de Mariana Giordano. Por la tarde, entre las 15 y las 16:30, se desarrollarán paneles, presentaciones de libros y proyecciones especiales.

A las 17 tendrá lugar la ceremonia inaugural, seguida de la conferencia “Exterminar a todos los brutos… y también a los demás” a cargo de Tomás Crowder-Taraborrelli (Soka University of America, Estados Unidos). La jornada cerrará a las 20 en el Complejo Guido Miranda (Colón 164) con la proyección de apertura: Prisioneros de la tierra (1939), de Mario Soffici, en versión restaurada.

El jueves 23 de abril, las mesas de ponencias continuarán de 8:30 a 12:00. A las 12:30, en el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades (Av. Las Heras 727), se realizará la conferencia “Dictadura y cine: cincuenta años de memorias”, a cargo de Gustavo Aprea. Durante la tarde, de 15:00 a 16:30, se llevarán a cabo paneles, presentaciones de libros y proyecciones, mientras que a las 17:00 se desarrollará la conferencia “Miradas en resistencia: experiencias contemporáneas del cine de los pueblos originarios en México”, a cargo de Ana Daniela Nahmad Rodríguez.

El viernes 24 de abril, las actividades comenzarán nuevamente a las 8:30 con mesas de ponencias hasta las 12:00, centradas en ejes como archivos audiovisuales, cines regionales y plataformas digitales. A las 12:30, en la Facultad de Artes, se realizará la conferencia “Plataformización de las industrias culturales: ¿quién tiene el control?”, a cargo de Martín Becerra (UNQ/CONICET/UBA). Por la tarde, de 15 a 16:30 continuarán los paneles, presentaciones de libros y proyecciones especiales.

Entre las actividades especiales, el jueves 23 de abril, de 19 a 22 h. en el Complejo Guido Miranda se realizará un ciclo de estrenos de cine indígena que incluirá la proyección de Micaela Indígena, centrada en la interseccionalidad y los feminismos territoriales a partir de las voces de mujeres wichí, qom, moqoit y no indígenas, y el mediometraje Las pistas – Lanhoyij – Nmitaxanaxac (2010), de Sebastián Lingiardi, en versión restaurada y con presentación de Lucas Larriera.

El viernes 24 de abril, en el mismo espacio y de 17:30 a 19:30, tendrá lugar la muestra Sur-Sur Ensayos Terrestres, con curaduría de Maia Navas, Mery Barreto y Milton Secchi.

Finalmente, el sábado 25 de abril, de 18 a 20 h en el Campus Cabral (Corrientes), se realizará la proyección de cierre con Lago Escondido: soberanía en juego (2024), de Camilo Gómez Montero.

Además, durante el Congreso se desarrollarán muestras y actividades abiertas, entre ellas la Muestra Federal Universitaria y la Muestra de videodanza “Cuerpos en fuga”, junto con una programación de streaming realizada por estudiantes y docentes de la UNNE.

Con esta edición, el Congreso de AsAECA se instala en el nordeste argentino como un espacio clave para el debate contemporáneo sobre el cine y el audiovisual, fortaleciendo una perspectiva federal en la producción de conocimiento y en las prácticas culturales.

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