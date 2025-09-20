Brillo y tradición en la 68° edición del Desfile de Carrozas Estudiantiles

428486w790h498c.jpg

Las Breñas se prepara para vivir una de sus celebraciones más emblemáticas: el 68° Desfile de Carrozas Estudiantiles, que tendrá lugar este sábado 20 de septiembre sobre la avenida Jones, en el marco de los festejos por el Día del Estudiante. La convocatoria apunta a toda la comunidad, que año tras año acompaña a los jóvenes en este clásico encuentro.

El desfile estudiantil es reconocido como una de las tradiciones más arraigadas de la región, donde las escuelas y agrupaciones despliegan su creatividad con carrozas elaboradas durante semanas. Cada diseño refleja la originalidad, el esfuerzo y la identidad de los estudiantes que, más allá de la competencia, buscan compartir un momento de alegría y unión.

Una vez concluido el desfile, la jornada continuará con un gran baile popular, que incluirá la esperada elección de la Reina y el Rey de los Estudiantes, además de la entrega de premios a las carrozas más destacadas. Estos reconocimientos son un estímulo para quienes dedican tiempo y dedicación a cada detalle de las estructuras que se presentan ante el público.

Las actividades no terminarán allí: el domingo, la celebración cerrará con un picnic estudiantil, pensado como un espacio de encuentro y camaradería para miles de jóvenes. Así, el fin de semana se perfila como una auténtica fiesta cultural y social, que une a generaciones alrededor de la energía y el protagonismo de los estudiantes.

El Desfile de Carrozas Estudiantiles, con más de seis décadas de historia, se consolida como un patrimonio vivo de la ciudad, en el que se conjugan la creatividad juvenil, la tradición comunitaria y el espíritu festivo que caracteriza a esta fecha tan especial.

