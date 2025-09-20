Histórico: más de 40 familias de Napenay tendrán energía eléctrica

Luego de años de espera, más de 40 familias de Napenay accederán en pocos días al servicio de energía eléctrica gracias a las obras impulsadas por el Gobierno provincial. La vicegobernadora Silvana Schneider visitó la localidad para constatar los avances y destacó el impacto que tendrá esta medida en la vida de los vecinos.

«Estamos muy contentos porque vemos cómo, después de tanto tiempo, las familias en esta parte de Napenay podrán acceder a la energía eléctrica. Gracias a la gestión y al gran trabajo del intendente Javier Ayala, junto con la decisión política de nuestro gobernador Leandro Zdero, en pocos días contarán con este servicio esencial», afirmó Schneider.

Durante su recorrida, la vicegobernadora también mantuvo un encuentro con el sector ladrillero local, escuchando inquietudes y necesidades de los trabajadores. «En esta oportunidad estamos acompañando al gran equipo de ladrilleros, escuchando de primera mano su trabajo, lo que hacen y lo que necesitan. Desde el Gobierno provincial siempre estamos para respaldarlos», remarcó, al tiempo que aseguró que la gestión tiene la firme decisión de llevar igualdad y justicia a cada rincón del Chaco.

Por su parte, el intendente de Napenay, Javier Ayala, subrayó la importancia de la obra y valoró la presencia de la vicegobernadora en la comunidad. «La sensación es hermosa, más que nada al escuchar a los vecinos contentos. Son 40 familias que no tenían luz eléctrica y hoy, antes de la próxima quincena, van a poder inaugurar este servicio tan esperado», indicó.

Asimismo, Ayala resaltó la mirada especial del Gobierno provincial hacia la localidad y agradeció al gobernador Zdero por su acompañamiento. «La visita de la vicegobernadora fortalece los lazos entre los pueblos y es muy bueno que llegue a cada vecino. También queremos agradecer al gobernador Zdero, que siempre tiene una mirada especial para Napenay», expresó.

Finalmente, el jefe comunal destacó otra obra de gran impacto: la culminación del segundo acueducto, que ya permite que más de 100 familias cuenten con agua potable en sus domicilios, marcando un antes y un después para la localidad.