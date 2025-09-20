Detuvieron al camionero que provocó el choque múltiple en el puente Chaco-Corrientes

El conductor del camión que provocó el accidente, identificado como R.N.D., de 26 años y oriundo de Santa Fe, fue detenido e imputado por homicidio culposo en accidente de tránsito. La medida se tomó luego de confirmarse el fallecimiento de Juan Carlos Pérez, un motociclista de 57 años oriundo de Corrientes, que resultó gravemente herido en el siniestro.

El accidente ocurrió este viernes cerca de las 16 sobre la Ruta Nacional N°16, a la altura del Puente General Manuel Belgrano, y involucró a 15 vehículos, generando un efecto dominó que dejó ocho personas heridas.

Cuatro de los lesionados fueron trasladados al Hospital Escuela General San Martín de Corrientes, donde recibieron atención médica especializada.

Detalles del siniestro

Según las investigaciones iniciales, el camión habría perdido los frenos y embistió a varios vehículos, provocando el choque en cadena. Entre los heridos se encontraban una mujer de 42 años con escoriaciones múltiples, un hombre de 43 años del Chaco con politraumatismo cervical y otros tres heridos permanecen bajo observación.

Juan Carlos Pérez, quien se trasladaba en motocicleta Zanella 110 cc, sufrió politraumatismos graves y fue trasladado de urgencia al hospital, donde falleció como consecuencia de las lesiones.

Investigación judicial

El fiscal en turno, Víctor Recio, ordenó la aprehensión del camionero y la causa fue caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito. R.N.D. fue notificado de su situación procesal y trasladado al Departamento de Antecedentes Personales para su identificación, mientras avanzan los peritajes sobre las causas que provocaron el siniestro.