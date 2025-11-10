Así estará el tiempo esta semana en Resistencia

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tiempo bueno y agradable a cálido para los primeros días de la semana, con paulatino ascenso de temperatura, y lluvias y tormentas -algunas fuertes- para el miércoles.

En detalle, para este lunes se prevé algo a parcialmente nublado, y vientos leves del sudeste rotando al este, con un piso térmico de 16 grados y un techo de 27.

Asimismo, para el martes se espera cielo parcialmente nublado por la mañana, y parcial a mayormente nublado por la tarde-noche, con vientos leves del noreste rotando al este. La temperatura oscilará entre 19 grados de mínima y 31 de máxima.

El cambio de tiempo llegará el miércoles, por el ingreso de un frente del sur que provocará tormentas fuertes por la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche, y poco cambio de temperatura: 20 grados de mínima y 28 de máxima.

Por último, para el jueves, el SMN pronostica tiempo inestable, con cielo mayormente nublado, con 20 grados de temperatura mínima y 29 de máxima.