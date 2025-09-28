Boca perdió sobre el final ante Defensa y Justicia en Florencio Varela

429510w790h527c.jpg

Boca perdió 2-1 con Defensa y Justicia, en condición de visitante, en el marco de la décima fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el partido disputado en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela, el delantero Abiel Osorio marcó el primer gol a los 39 minutos del complemento y, un minuto después, Leandro Paredes empató el encuentro.

Sin embargo, a los 48 minutos, Osorio volvió a darle la ventaja a Defensa y Justicia que terminó siendo definitiva.

Con este resultado, el equipo de Miguel Ángel Russo quedó sexto con 14 puntos, a tres del líder Unión de Santa Fe. En la próxima fecha, el ´Xeneize´ recibirá a Newell´s Old Boys de Rosario el domingo a las 19 horas en el estadio La Bombonera.

Por su parte, los de Mariano Soso quedaron terceros con 15 puntos, a dos del líder Unión. En la próxima jornada, visitarán a Tigre en el estadio José Dellagiovanna a las 19 horas del viernes.

