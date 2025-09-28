Allanamiento en Sáenz Peña: secuestran cocaína, dinero en efectivo y detienen a un hombre por presunta venta de drogas

En un operativo coordinado entre distintas divisiones especializadas en la lucha contra el narcotráfico, se llevó a cabo un allanamiento en el barrio Tiro Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña que arrojó resultados significativos en la lucha contra el narcomenudeo.

El procedimiento tuvo lugar este sábado 27 de septiembre de 2025, a las 20:00 horas, en un domicilio ubicado en calle 48 y 1, conforme a una orden de allanamiento dispuesta por la Resolución N° 333 del Juzgado de Garantías de Sáenz Peña, a cargo del Dr. Luis Alberto Kubicek, en una causa por infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes, en función de la Ley Provincial N° 2304-N.

Resultados del operativo

Durante el allanamiento, personal de la División Operaciones Drogas Interior Sáenz Peña, en conjunto con la Dirección General de Consumos Problemáticos y el Departamento Antinarcóticos Interior, logró el secuestro de 190 envoltorios de polietileno que contenían una sustancia blanquecina. Al ser sometida a pruebas de campo, se confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 45,3 gramos.

Además, fueron incautados: 2 teléfonos celulares (uno marca iPhone y otro Samsung), $827.250 en efectivo, 1 tijera metálica, Recortes de polietileno y bandas elásticas, presumiblemente utilizadas para fraccionamiento, Un frasco plástico marrón con más envoltorios abandonado por uno de los sospechosos al huir

En el lugar fue detenido Leonardo José P, de 41 años, argentino, ladrillero, con domicilio en el mismo lugar del allanamiento. Fue notificado de su aprehensión por presunta infracción a la ley de estupefacientes y puesto a disposición de la Fiscalía Antidrogas N° 2, a cargo de la Dra. Ana Mariangeles Benítez.

Fuga y participación de otros involucrados

Según el parte oficial, al momento del ingreso del personal policial, uno de los presentes –Alexander P, hijo del principal investigado– logró escapar saltando un muro perimetral, arrojando a su paso un frasco con envoltorios y un celular. El mismo fue identificado y es intensamente buscado por la Justicia.

En el inmueble también se encontraban 3 dos sujetos, mas una menor de 15 años y una de niña de 2a ños

Se dejó constancia de la ausencia de la pareja de P., Valeria Soledad B., también investigada en la causa. La misma fue incluida en la solicitud de individualización y aprehensión.

Presencia policial y resguardo

El operativo fue supervisado por el Comisario Inspector Nicolás Ramón Diloff, Jefe del Departamento Antinarcóticos Interior, y contó con la colaboración del Cuerpo de Operaciones Motorizadas (C.O.M.) de Sáenz Peña, encargado de brindar seguridad externa.

Investigación en curso

La causa continúa en etapa de instrucción y no se descartan nuevas detenciones. Desde la fuerza policial se remarcó que este tipo de operativos forman parte de una estrategia sostenida contra el narcomenudeo en barrios sensibles, en articulación con el Poder Judicial.