Puerto Tirol realizó una kermés deportiva para promover la prevención del suicidio

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, el Municipio de Puerto Tirol llevó adelante este martes una Kermés Deportiva bajo el lema “Activate por la Vida”, una propuesta que combinó deporte, recreación y concientización comunitaria. La actividad, organizada por el Área Sociocomunitaria, tuvo lugar en el Polideportivo Municipal y contó con una amplia participación de jóvenes, estudiantes y profesionales de la salud y la educación.

El intendente Humberto “Cacho” De Pompert, junto a la presidenta del Concejo Deliberante, Dra. Agustina Fernández, y el secretario de Gobierno, Mauro Gutiérrez, acompañaron la jornada y destacaron la importancia de generar espacios de contención y diálogo en torno a una problemática que atraviesa a toda la sociedad.

“El deporte y la recreación son herramientas fundamentales para promover la vida, fortalecer vínculos y abrir canales de escucha. Esta jornada es una invitación a hablar, a no callar y a acompañarnos entre todos”, expresó De Pompert durante la apertura del encuentro.

Una propuesta lúdica y de conciencia colectiva

La Kermés Deportiva incluyó diferentes estaciones de dinámicas y actividades físicas, pensadas para fomentar la participación, el trabajo en equipo y el bienestar emocional. Profesionales de la salud mental y referentes comunitarios ofrecieron charlas breves y material informativo para sensibilizar sobre los signos de alerta, los factores de riesgo y las redes de apoyo disponibles en la localidad.

El evento se desarrolló en articulación intersectorial, con la participación de la Escuela de Educación Técnica N° 39, el Área de Deportes y Recreación Municipal, el Centro Integrador Comunitario y el Área Cultural, lo que permitió integrar a distintas instituciones en un mismo objetivo: cuidar la salud mental y fortalecer los lazos sociales.

El valor de la prevención y la escucha

Desde el Área Sociocomunitaria, organizadora de la iniciativa, remarcaron que la kermés “es parte de una estrategia más amplia de acompañamiento a las familias y a los jóvenes, porque hablar de prevención del suicidio es también hablar de esperanza, de redes de contención y de la importancia de pedir ayuda a tiempo”.

Profesionales de la salud presentes en la actividad insistieron en la necesidad de derribar los prejuicios que muchas veces dificultan el abordaje de la temática. “Promover espacios abiertos, en los que se hable de emociones y se escuche a los adolescentes, es clave para detectar señales tempranas y evitar situaciones de riesgo”, señalaron.

Un compromiso que trasciende la jornada

La gestión municipal afirmó que continuará impulsando campañas de concientización y espacios de encuentro en escuelas, clubes y centros comunitarios. “Este tipo de propuestas son una semilla para construir una comunidad más empática y solidaria, donde cada persona sepa que no está sola”, subrayó la presidenta del Concejo, Agustina Fernández.

Con una participación masiva y un clima de integración, “Activate por la Vida” dejó en claro que el deporte y la recreación pueden ser poderosos aliados en la construcción de una sociedad que cuide y valore la vida.