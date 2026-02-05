Capacitación para la Guardia Urbana Municipal y Tránsito en Margarita Belén

628282228_1223819109851856_5411738888532333891_n

El Municipio de Margarita Belén llevó adelante una charla informativa destinada al personal de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y del área de Tránsito, con el objetivo de fortalecer el trabajo cotidiano y unificar criterios de actuación en la vía pública.

La actividad se desarrolló en la Casa de las Culturas y formó parte de una política de capacitación permanente que impulsa la gestión municipal para mejorar la calidad del servicio y reforzar la seguridad vial en la localidad.

La capacitación estuvo a cargo del Juez de Faltas Municipal, Ramón “Tato” Verón; la secretaria del Juzgado, Dra. Mirna Storni; el Coordinador de Seguridad, Lic. José Del Río; y el encargado de la GUM, Hugo Ríos, quienes abordaron aspectos normativos, procedimientos y lineamientos de intervención ante distintas situaciones.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron la importancia de generar estos espacios de formación y articulación entre áreas, entendiendo que la capacitación continua es una herramienta clave para garantizar un trabajo ordenado, eficiente y al servicio de la comunidad.

La iniciativa se enmarca en una serie de acciones que el Municipio viene desarrollando para consolidar una gestión presente, con más capacitación y mayor seguridad vial para los vecinos de Margarita Belén.

Internacionales

628249339_1339413744879530_6951462707715986811_n

Puerto Vilelas avanza con la mejora de accesos y calles de tierra en los barrios

627512220_18400560160131345_8241053927243345684_n

Bloqueo de foco contra el dengue en el barrio Reserva Tres

625669031_1437035344451273_7019613223706191730_n

Claudia Panzardi destacó los avances en políticas para la niñez y la salud materno infantil