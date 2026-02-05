Capacitación para la Guardia Urbana Municipal y Tránsito en Margarita Belén

El Municipio de Margarita Belén llevó adelante una charla informativa destinada al personal de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y del área de Tránsito, con el objetivo de fortalecer el trabajo cotidiano y unificar criterios de actuación en la vía pública.

La actividad se desarrolló en la Casa de las Culturas y formó parte de una política de capacitación permanente que impulsa la gestión municipal para mejorar la calidad del servicio y reforzar la seguridad vial en la localidad.

La capacitación estuvo a cargo del Juez de Faltas Municipal, Ramón “Tato” Verón; la secretaria del Juzgado, Dra. Mirna Storni; el Coordinador de Seguridad, Lic. José Del Río; y el encargado de la GUM, Hugo Ríos, quienes abordaron aspectos normativos, procedimientos y lineamientos de intervención ante distintas situaciones.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron la importancia de generar estos espacios de formación y articulación entre áreas, entendiendo que la capacitación continua es una herramienta clave para garantizar un trabajo ordenado, eficiente y al servicio de la comunidad.

La iniciativa se enmarca en una serie de acciones que el Municipio viene desarrollando para consolidar una gestión presente, con más capacitación y mayor seguridad vial para los vecinos de Margarita Belén.