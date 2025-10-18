La lista 503 llevó sus propuestas a Los Frentones: “este 26 de octubre, debemos ir a votar para que otros no decidan por nosotros”

Este sábado, la Lista 503, color violeta, presentó sus candidatos y propuestas en Los Frentones, reafirmando el rumbo de cambio, transparencia y orden que impulsa el gobernador Leandro Zdero, a lo largo y a lo ancho de la provincia.

Durante el acto, ante un numeroso acompañamiento de vecinos, independientes militantes y referentes locales, Zdero agradeció el respaldo recibido y destacó la importancia de sostener el camino iniciado en 2023. “Gracias por el cariño, por el afecto y por recibirnos de esta manera, pero también gracias por esa confianza que nos confirieron para tener la responsabilidad de gobernar el Chaco y transformar una matriz que estaba infectada, con un Chaco que estaba resignado”, expresó.

Zdero recordó el contexto en que asumió la gestión y los desafíos superados en estos casi dos años de gobierno: “Hicimos mucho pese a las dificultades. Algunos nos subestimaban diciendo que no íbamos a poder solucionar los problemas que ellos no pudieron hacerlo en años, porque se creían los únicos capaces. Pero nosotros fuimos recorriendo pueblo por pueblo, campo por campo, invitando a la gente a unirse al cambio sin importar la ideología. Convocamos a radicales, a peronistas desencantados, a independientes, a todos los chaqueños de bien que querían dejar atrás el abandono”. Zdero también apuntó contra los sectores que usaron el poder en beneficio propio: “Yo había hecho un pacto con los chaqueños, no con los gerentes de la pobreza. Algunos me amenazaron con sacarme, pero fueron ellos los que se fueron. Recuperamos salones de fiestas, quinchos con piletas y autos de lujo que eran de los amigos del gobierno anterior para transformarlos en unidades o sedes policiales. Además, terminamos las viviendas que habían abandonado y se las entregamos a las familias que realmente las necesitaban”.

Con una visión de futuro, el gobernador reafirmó su convicción de seguir transformando la provincia: “Yo quiero que a la Argentina le vaya bien, y que el Chaco deje de ser esa provincia pobre que nos hicieron creer que no podía cambiar. Lo que decían que no se podía hacer, se puede hacer. Pero para continuar el cambio necesitamos legisladores comprometidos, como Silvana, Guillermo Agüero, Juan Cruz y Marcela Pibernus, Rosario, gente de bien que no se esconde detrás de los fueros”.

Finalmente, convocó a la ciudadanía a participar en las urnas: “El 26 de octubre tenemos que expresar desde cada rincón del Chaco ese grito de esperanza, acompañando con la Lista 503, la violeta, la del cambio, la del trabajo.

Por su parte, la vicegobernadora y candidata a senadora nacional, Silvana Schneider, destacó:

“Cada vez que venimos a Los Frentones nos reciben con calidez. Agradecemos a todos por acompañarnos en este camino que iniciamos en 2023. Representa un enorme compromiso esta candidatura, para seguir fortaleciendo el tiempo de desarrollo, crecimiento y progreso que vive el Chaco”.

Schneider también subrayó la necesidad de defender los intereses provinciales en el Congreso: “Si el pueblo chaqueño así lo decide, voy a representar y defender siempre al Chaco. Vamos a impulsar iniciativas que beneficien a nuestras economías regionales y a nuestros trabajadores. Y vamos a exigir la tarifa eléctrica diferencial que nos corresponde, tal como tienen las provincias del sur”.

En su mensaje final, pidió participar activamente en las elecciones: “Este 26 de octubre tenemos una enorme responsabilidad: ir a votar para que otros no decidan por nosotros. No podemos volver a la corrupción, a la impunidad ni a los gerentes de la pobreza. Nos dejaron la provincia más pobre del país, con 76% de pobreza y los peores índices educativos. Esos mismos quieren volver. Por eso debemos cuidar juntos lo que logramos desde el 2023. Nosotros venimos a ofrecer una lista con gente limpia, honesta y de trabajo, que quiere construir el Chaco que nos merecemos. No más fueros, no más privilegios: queremos un futuro con orden, desarrollo y dignidad para todos los chaqueños”.