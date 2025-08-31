Elecciones en Corrientes: cerraron los comicios y votó más del 60 por ciento del electorado

Tras el cierre de los comicios en la toda la provincia, El presidente de la Junta Electoral de Corrientes, Gustavo Sánchez Mariño confirmó que hasta las 16 horas más del 60 por ciento del electorado concurrió a las urnas

Los primeros cómputos se conocerán sobre las 20:30

La Junta Electoral provincial indicó que a las 20:30 se podrían empezar a informar los primeros datos parciales oficiales de la jornada electoral.

Estos cómputos corresponderán, en principio, a localidades del interior donde hay menos cantidad de votantes y la elección local es más sencilla.

Los números de las mesas de Corrientes capital, donde votan 313 mil de los 950 mil correntinos habilitados a sufragar, se irán cargando más entrada la noche debido a la complejidad del proceso.