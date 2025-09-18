El municipio y la Policía coordinan acciones para mejorar la seguridad vial

En un paso clave hacia la prevención de accidentes y el ordenamiento del tránsito, el intendente Ariel Lovey encabezó una reunión de trabajo con altas autoridades policiales y funcionarios municipales. El objetivo: reforzar la seguridad vial y optimizar la respuesta ante situaciones de emergencia.

El encuentro contó con la participación del secretario de Gobierno, Rafael Canteros Valls, y del subsecretario de Tránsito, Elio Morel, quienes delinearon la visión del municipio en materia de control y prevención.

Desde la fuerza provincial asistieron el director de Zona Interior Sáenz Peña, comisario mayor Juan Carlos Kowalsky, quien detalló los desafíos actuales en materia de circulación y control vehicular, y el supervisor de Zona Interior VIII, comisario inspector Pablo Alexis Coronel, junto al jefe del Departamento 911, comisario principal Ramón Alberto Zarza, quienes aportaron información sobre los operativos de emergencia y la coordinación de respuestas rápidas.

También participaron los jefes de las comisarías locales, el comisario Lucas Daniel Kiewczun y el subcomisario Jorge Luis Ortiz, así como el comisario Cristian Javier Blanco, jefe de la División COM. Todos coincidieron en la importancia de acciones conjuntas para prevenir delitos y reducir riesgos en la vía pública.

La reunión concluyó con un compromiso de trabajo articulado entre el municipio y las fuerzas policiales, con la meta de garantizar un tránsito más seguro y ordenado.

Según destacaron los presentes, estos encuentros fortalecen la estrategia de seguridad local y promueven una convivencia urbana más segura para los vecinos.