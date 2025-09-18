El municipio y la Policía coordinan acciones para mejorar la seguridad vial

549233218_18086611885859224_1137649884817074504_n

En un paso clave hacia la prevención de accidentes y el ordenamiento del tránsito, el intendente Ariel Lovey encabezó una reunión de trabajo con altas autoridades policiales y funcionarios municipales. El objetivo: reforzar la seguridad vial y optimizar la respuesta ante situaciones de emergencia.

El encuentro contó con la participación del secretario de Gobierno, Rafael Canteros Valls, y del subsecretario de Tránsito, Elio Morel, quienes delinearon la visión del municipio en materia de control y prevención.
Desde la fuerza provincial asistieron el director de Zona Interior Sáenz Peña, comisario mayor Juan Carlos Kowalsky, quien detalló los desafíos actuales en materia de circulación y control vehicular, y el supervisor de Zona Interior VIII, comisario inspector Pablo Alexis Coronel, junto al jefe del Departamento 911, comisario principal Ramón Alberto Zarza, quienes aportaron información sobre los operativos de emergencia y la coordinación de respuestas rápidas.

También participaron los jefes de las comisarías locales, el comisario Lucas Daniel Kiewczun y el subcomisario Jorge Luis Ortiz, así como el comisario Cristian Javier Blanco, jefe de la División COM. Todos coincidieron en la importancia de acciones conjuntas para prevenir delitos y reducir riesgos en la vía pública.

La reunión concluyó con un compromiso de trabajo articulado entre el municipio y las fuerzas policiales, con la meta de garantizar un tránsito más seguro y ordenado.
Según destacaron los presentes, estos encuentros fortalecen la estrategia de seguridad local y promueven una convivencia urbana más segura para los vecinos.

Más Noticias

548896078_18151169185394301_2546324785709688683_n

Santa Sylvina avanza en la prevención del suicidio con espacios de primera escucha

549327272_18085871878879922_9218641726600678389_n

Pampa del Infierno: entregaron pollitas ponedoras para fortalecer la producción local

549207790_17927838951103998_5238785604497015500_n

General Vedia gestionó obras y reforzó la agenda de seguridad en reunión con el subsecretario Marcelo Barrios

Te pueden interesar

549233218_18086611885859224_1137649884817074504_n

El municipio y la Policía coordinan acciones para mejorar la seguridad vial

548896078_18151169185394301_2546324785709688683_n

Santa Sylvina avanza en la prevención del suicidio con espacios de primera escucha

549327272_18085871878879922_9218641726600678389_n

Pampa del Infierno: entregaron pollitas ponedoras para fortalecer la producción local

549207790_17927838951103998_5238785604497015500_n

General Vedia gestionó obras y reforzó la agenda de seguridad en reunión con el subsecretario Marcelo Barrios

428223w790h390c.jpg

River perdió 2 a 1 con Palmeiras y la llave de la Copa Libertadores se definirá en Brasil