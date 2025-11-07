Barranqueras: convocan a conciliación obligatoria por el conflicto entre el municipio y los trabajadores

La Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Barranqueras (ASTMB) emitió un comunicado en el que expresó su reconocimiento a la Dirección Provincial de Trabajo por la rápida intervención y la convocatoria a una instancia de conciliación obligatoria frente al conflicto generado por medidas adoptadas por el Ejecutivo municipal.

Desde el gremio señalaron que la decisión del Ejecutivo fue “unilateral” y se tomó “sin consulta ni notificación formal”, lo que, según afirman, vulneró derechos laborales de las y los empleados municipales.

“Valoramos profundamente el accionar institucional que garantiza el cumplimiento del marco legal vigente y permite abrir un canal de diálogo responsable, en defensa de los derechos de los trabajadores municipales”, expresaron desde la ASTMB.

Asimismo, destacaron la importancia de esta instancia de conciliación como una oportunidad para encauzar la situación, resguardar la integridad de los trabajadores afectados y restituir las condiciones laborales correspondientes, priorizando la paz social y la continuidad de los servicios públicos en la ciudad.

Finalmente, el sindicato reafirmó su compromiso con “la transparencia, el respeto institucional y la defensa inclaudicable de los derechos de la familia municipal”.

