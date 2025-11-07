El próximo lunes comienzan las inscripciones para las carreras de la UNNE

Desde el próximo lunes 10 y hasta el viernes 19 de diciembre de 2025, tendrá lugar el primer periodo unificado para todas las unidades académicas.

El segundo periodo, en 2026, tendrá distintas fechas y plazos. Se habilitaron postas de vacunación para que los aspirantes puedan completar su calendario, requisito para inscribirse.

Este lunes 10 de noviembre abre el plazo para que las personas que deseen cursar alguna carrera de la Universidad Nacional del Nordeste en 2026, puedan anotarse.

Es el primer periodo, unificado para todas las Facultades e Instituto de la UNNE, y se extenderá hasta el 19 de diciembre. Luego, a principios de 2026, se implementará otro período, aunque con distintas fechas y plazos.

Todo el proceso de inscripción se realiza de manera virtual, y tanto la Universidad y las Unidades Académicas dispusieron distintas acciones para el acompañamiento de los aspirantes. Una de ellas son las postas de vacunación que se habilitarán – en paralelo con el periodo de inscripción- tanto en Chaco como en Corrientes, para que futuros estudiantes y personal universitario puedan completar los esquemas obligatorios.

Los periodos de inscripción para el ciclo lectivo del año próximo fueron aprobados por el Consejo Superior de la UNNE, a través de la Resolución N° 817/2025, y se destacó la política institucional de lograr procedimientos simplificados y más amigable para quienes decidan completar los trámites necesarios para ingresar a la Universidad.

Desde la UNNE se destaca, además, que la implementación del Sistema SIU-Guaraní 3 facilita la confección del legajo personal del/de la estudiante, y además estos datos tienen directa incidencia en la determinación de los indicadores para la distribución presupuestaria.

PERÍODOS

De acuerdo a lo aprobado en la Resolución N° 817/2025, el primer período que comenzará el lunes 10 de noviembre, regirá hasta las 23.55 horas del viernes 19 de diciembre de 2025.

Esta instancia será unificada para las facultades de «Ciencias Agrarias«, «Ciencias Veterinarias«, «Odontología«, «Medicina«, «Derecho y Ciencias Sociales y Políticas«, «Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura«, «Arquitectura y Urbanismo«, «Humanidades«, «Ciencias Económicas«, «Ingeniería«, «Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura«, el «Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología» y el Instituto de Administración de Empresas Agropecuarias» (Facultad de Ciencias Veterinarias).

Y, cómo cada año, habrá un segundo período que incluirá a facultades que también inscribieron en el primer período, aunque con distintas fechas.

Así, el cronograma de esta segunda instancia es el siguiente:

Segundo periodo:

a) Desde el lunes 19 de enero hasta el viernes 30 de enero de 2026 (hasta las 23.55h): Facultad de Ciencias Agrarias

b) Desde el martes 3 de febrero de 2026 hasta el martes 10 de febrero de 2026 (hasta las 23.55h): Facultad de Humanidades

c) Desde el lunes 2 de febrero hasta el martes 10 de febrero de 2026 (hasta las 23.55h): Facultad de Ingeniería.

d) Desde el lunes 2 de febrero hasta el viernes 6 de febrero de 2026 (hasta las 23.55h): Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

e) Desde el lunes 26 de enero hasta el viernes 6 de febrero de 2026 (hasta las 23.55h): Facultad de Ciencias Económicas (todas las carreras)

f) Desde el lunes 2 de febrero hasta el viernes 6 de marzo de 2026 (hasta las 23.55h): Facultad de Ciencias Veterinarias – Instituto de Administración de Empresas Agropecuarias: -Carrera de Tecnicatura en Administración de Empresas. La misma posee dos orientaciones, la primera Agropecuaria y Agroindustrial y la segunda Comercial y de Servicios.

g) Desde el lunes 2 de febrero hasta el viernes 27 de febrero de 2026 (hasta las 23.55h): Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura:

FACULTAD DE ARTES, DISEÑO Y CIENCIAS DE LA CULTURA

Licenciatura en Artes Combinadas

Licenciatura en Gestión y Desarrollo Cultural

Licenciatura en Turismo

Tecnicatura en Diseño de Imagen, Sonido y Multimedia

h) Desde el lunes 2 de marzo hasta el lunes 30 de marzo de 2026 (hasta las 23.55h): Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas:

Carrera de Procuración

i) Desde el lunes 1 de junio hasta el viernes 31 de julio de 2026 (hasta las 23.55h): Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas:

Ciclo de complementación de Notariado para Abogados

Carrera de Martillero Público y Corredor de Comercio

Tecnicatura en Gestión de la Administración Central

Tecnicatura en Gestión Parlamentaria

Tecnicatura en Gestión Judicial

Tecnicatura en Gestión Municipal

INSCRIPCIÓN ON LINE

La Inscripción al Ciclo Académico 2026 se realizará de manera virtual, por lo que las personas interesadas deberán adjuntar la documentación requerida en formato digital, en el sitio http://inscripciones.unne.edu.ar o con usuario del/de la estudiante por SIU Guaraní en trámites-inscripción a propuestas.

REQUISITOS

a) Documento Nacional de Identidad, anverso (frente) y reverso (atrás), en un mismo archivo. En caso de ser extranjero sin DNI, deberá presentar pasaporte, y si pertenece al Mercosur, Cédula de Identidad del MERCOSUR;

b) Fotografía digital del/la aspirante (tipo DNI) 4 X 4 cm. de fondo blanco (No Selfie);

c) Título de Nivel Medio original (digitalizado), constancia de título en trámite o constancia de finalización de estudios secundarios (con la leyenda «NO ADEUDA MATERIAS»);

Atención: si al momento de inscripción no contase con algunos de los documentos enunciados en este ítem, se deberá presentar constancia expedida por la Institución de finalización del cursado del último ciclo de enseñanza secundaria, indicando la/s asignatura/s que adeuda;

d) Copia del carnet de Vacunación (anverso y reverso): Doble Adulto bacteriana o Triple Bacteriana aplicada.

Todos los archivos enviados para inscripción tendrán carácter de Declaración Jurada y estarán sujetos a verificación por la Unidad Académica en la que se inscriban.

Efectuado el trámite online a través del SIU Guaraní con envío de los requisitos, cada Unidad Académica podrá confirmar mediante notificación a la dirección de correo electrónico declarado y con la cual se ha realizado el trámite, siendo desestimados los envíos de documentación fuera del plazo establecido para la inscripción.

Si se observan archivos fallidos o ilegibles, la institución le reclamará su sustitución al/la aspirante con un plazo de tiempo determinado en el correo electrónico declarado. Cumplido dicho plazo otorgado y en caso de no cumplimentar con lo requerido, se desestimará la postulación.

En el Art. 3º de la Resolución se aclara que la Unidad Académica o Instituto podrá solicitar la presentación de la documentación por sistema, dando a conocer la fecha límite de entrega. En caso de incumplimiento de lo requerido se procederá a dar la caducidad automática de la inscripción efectuada, quedando la misma sin efecto.

PLAZOS DE PRESENTACIÓN

Se estableció que el Título Secundario Original, constancia de título en trámite o constancia de finalización de estudios secundarios (con la leyenda «NO ADEUDA MATERIAS»), tendrá como plazo máximo de presentación en la respectiva Unidad Académica el día 30 de abril de 2026, en horario administrativo, para todos aquellos aspirantes que se hubieran inscripto con la constancia que adeudan materias.

En caso de no dar cumplimiento, a partir de dicha fecha no podrán continuar realizando actividad académica alguna.

Los aspirantes que al 18 de diciembre de 2026 (en horario administrativo) no hayan cumplimentado con los requisitos de inscripción serán dados de BAJA en la carrera a la que se han inscrito.

La Unidad Académica deberá verificar y actualizar la información en el SIU Guaraní de los requisitos:

Documento Nacional de Identidad vigente.

Título Secundario original (Convalidado en caso de corresponder).

Para las Carreras de Ciclos de complementación, los aspirantes deberán cumplimentarlos siguientes requisitos:

Documento Nacional de Identidad vigente.

Imagen del Título Universitario Legalizado ante la DNGU (Convalidado o Revalidado en caso de corresponder).

Título Terciario original Legalizado por el Ministerio Provincial correspondiente y/o copia certificada por escribano público y colegiado (en caso de corresponder deberá estar Convalidado o Revalidado).

POSTAS DE VACUNACIÓN

En tanto, por medio del Programa de Atención Integral de Salud Universitaria (PAISU) de la UNNE y en coordinación con la Facultad de Medicina, el Vacunatorio del ministerio de Salud Pública de Corrientes y el ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco, se habilitarán, en Chaco y Corrientes, postas de vacunación destinadas a completar los esquemas obligatorios de futuros estudiantes y personal universitario.

Desde el 10 de noviembre -en paralelo al período de inscripción online de ingresantes 2026-, se instalarán las carpas.

En Corrientes, la Posta de Vacunación funcionará los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 12 horas, en el Ex Comedor Universitario, ubicado en Belgrano 1045, desde el próximo 10 de noviembre hasta el 19 de diciembre próximo.

En Resistencia, la Posta de Vacunación estará emplazada en la Delegación de Asuntos Sociales, ubicado en Campus Resistencia de la UNNE (sito en Las Heras 727), de 8 a 12, los días lunes y viernes, desde el próximo 10 de noviembre hasta el 19 de diciembre próximo.

Los ingresantes 2026 de la UNNE interesados/as en actualizar su libreta sanitaria, podrán acercarse a la Posta de Vacunación más cercana con DNI y libreta sanitaria en mano.

La iniciativa busca facilitar el acceso a la vacunación para garantizar que los futuros estudiantes inicien su trayectoria universitaria con controles de salud actualizados y completos.