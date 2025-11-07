Indignación en San Bernardo: el intendente Sotelo no depositó los haberes municipales pese a recibir fondos de coparticipación

Pese a que el Gobierno del Chaco informó días atrás el adelanto del pago de la cuarta cuota de coparticipación municipal, por un total de 567 millones de pesos para toda la provincia, los empleados municipales de San Bernardo aún no perciben sus haberes correspondientes.

Según trascendió de un informe interno, la Municipalidad de San Bernardo recibió $190.700.000 en concepto de coparticipación provincial, monto destinado a garantizar el pago de salarios y otras obligaciones laborales. Sin embargo, al cierre de esta jornada, el intendente Miguel Sotelo no habría realizado el depósito de los sueldos, generando malestar y preocupación entre los trabajadores.

Los empleados municipales, que esperaban cobrar antes del 8 de noviembre —Día del Empleado Municipal—, expresaron su tristeza y desazón ante la falta de cumplimiento del Ejecutivo local.

“Esperábamos cobrar para poder pagar nuestras cuentas y celebrar nuestro día, pero nuevamente nos quedamos sin respuestas”, manifestaron algunos trabajadores que prefirieron mantener el anonimato.

La situación se agrava por la ausencia de información oficial sobre los motivos del retraso, que no es el primero y el silencio del sindicato municipal, que aún no emitió una postura pública. Mientras tanto, la mayoría de los municipios chaqueños ya abonaron los sueldos e incluso otorgaron un plus por la fecha conmemorativa, dejando a San Bernardo como una excepción en la provincia.

Los trabajadores municipales esperan que, tras conocerse públicamente esta situación, el Ejecutivo local disponga de manera urgente el pago de los haberes adeudados.