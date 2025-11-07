Indignación en San Bernardo: el intendente Sotelo no depositó los haberes municipales pese a recibir fondos de coparticipación

547256137_1316172773852351_250992447134003492_n

Pese a que el Gobierno del Chaco informó días atrás el adelanto del pago de la cuarta cuota de coparticipación municipal, por un total de 567 millones de pesos para toda la provincia, los empleados municipales de San Bernardo aún no perciben sus haberes correspondientes.

Según trascendió de un informe interno, la Municipalidad de San Bernardo recibió $190.700.000 en concepto de coparticipación provincial, monto destinado a garantizar el pago de salarios y otras obligaciones laborales. Sin embargo, al cierre de esta jornada, el intendente Miguel Sotelo no habría realizado el depósito de los sueldos, generando malestar y preocupación entre los trabajadores.

Los empleados municipales, que esperaban cobrar antes del 8 de noviembre —Día del Empleado Municipal—, expresaron su tristeza y desazón ante la falta de cumplimiento del Ejecutivo local.

“Esperábamos cobrar para poder pagar nuestras cuentas y celebrar nuestro día, pero nuevamente nos quedamos sin respuestas”, manifestaron algunos trabajadores que prefirieron mantener el anonimato.

La situación se agrava por la ausencia de información oficial sobre los motivos del retraso, que no es el primero y el silencio del sindicato municipal, que aún no emitió una postura pública. Mientras tanto, la mayoría de los municipios chaqueños ya abonaron los sueldos e incluso otorgaron un plus por la fecha conmemorativa, dejando a San Bernardo como una excepción en la provincia.

Los trabajadores municipales esperan que, tras conocerse públicamente esta situación, el Ejecutivo local disponga de manera urgente el pago de los haberes adeudados.

Más Noticias

576890570_1291672396320470_3753351335486036595_n

Barranqueras: convocan a conciliación obligatoria por el conflicto entre el municipio y los trabajadores

184422w850h479c.jpg

Se viene la segunda edición de «Chaco Vibra», con Los Nocheros y Los Alonsitos

159679w850h520c.jpg

Se viene un fin de semana fresco y sin lluvias en la región

Te pueden interesar

547256137_1316172773852351_250992447134003492_n

Indignación en San Bernardo: el intendente Sotelo no depositó los haberes municipales pese a recibir fondos de coparticipación

576890570_1291672396320470_3753351335486036595_n

Barranqueras: convocan a conciliación obligatoria por el conflicto entre el municipio y los trabajadores

183360w850h638c.jpg

El próximo lunes comienzan las inscripciones para las carreras de la UNNE

1soHkfbfj_1256x620__2

Caso Cecilia: los mensajes de Marcela Acuña que la comprometen

184423w850h478c.jpg

Caso Cecilia: «Con que ella aparezca, yo soy feliz», decía César Sena días después del crimen