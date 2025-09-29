Robo de un televisor en Resistencia: la Policía detuvo al sospechoso gracias a las cámaras de seguridad

La Comisaría Primera de Resistencia esclareció en pocas horas el robo de un televisor, tras una rápida intervención del personal del Servicio Externo.

Según la denuncia de Ricardo Vicedo, de 68 años, el hecho ocurrió el día anterior en un domicilio ubicado en calle Arturo Illia al 2000, donde el denunciante realiza tareas de cuidado. Vicedo relató que se ausentó por aproximadamente media hora y, al regresar, encontró la puerta forzada y abierta, constatando el robo de un televisor Samsung de 32 pulgadas color negro.

El damnificado revisó las cámaras de seguridad de la zona y logró identificar al autor del hecho como Mauro Nahuel Pinto, de 27 años, un hombre conocido en el barrio por antecedentes delictivos.

Con estos datos, el personal policial se movilizó rápidamente y logró demorar al sospechoso, recuperando además el televisor robado.

El caso quedó a disposición del fiscal en turno, Dr. Víctor Osvaldo Recio, quien dispuso la aprehensión de Pinto y la realización de las planillas de antecedentes correspondientes para continuar con las actuaciones judiciales.

La Policía destacó que la colaboración de los vecinos y el análisis de las imágenes fílmicas resultaron claves para el esclarecimiento del robo en tiempo récord.