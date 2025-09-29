Robo de un televisor en Resistencia: la Policía detuvo al sospechoso gracias a las cámaras de seguridad

WhatsApp Image 2025-09-29 at 17.31.22

La Comisaría Primera de Resistencia esclareció en pocas horas el robo de un televisor, tras una rápida intervención del personal del Servicio Externo.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Primero Chaco (@primerochaco)

Según la denuncia de Ricardo Vicedo, de 68 años, el hecho ocurrió el día anterior en un domicilio ubicado en calle Arturo Illia al 2000, donde el denunciante realiza tareas de cuidado. Vicedo relató que se ausentó por aproximadamente media hora y, al regresar, encontró la puerta forzada y abierta, constatando el robo de un televisor Samsung de 32 pulgadas color negro.

El damnificado revisó las cámaras de seguridad de la zona y logró identificar al autor del hecho como Mauro Nahuel Pinto, de 27 años, un hombre conocido en el barrio por antecedentes delictivos.

Con estos datos, el personal policial se movilizó rápidamente y logró demorar al sospechoso, recuperando además el televisor robado.

El caso quedó a disposición del fiscal en turno, Dr. Víctor Osvaldo Recio, quien dispuso la aprehensión de Pinto y la realización de las planillas de antecedentes correspondientes para continuar con las actuaciones judiciales.

La Policía destacó que la colaboración de los vecinos y el análisis de las imágenes fílmicas resultaron claves para el esclarecimiento del robo en tiempo récord.

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-09-29 at 19.45.17

Reparación histórica en el barrio Guinche: después de 15 años, las familias acceden al agua potable

WhatsApp Image 2025-09-29 at 19.24.46

Resistencia Se Sumó Al Día Mundial Del Corazón Con Una Jornada Sobre Prevención Y Vida Saludable

WhatsApp Image 2025-09-29 at 16.28.52

Plan Provincial De Seguridad: Se Entregaron Nuevos Patrulleros Para Villa Ángela

Te pueden interesar

555312314_18087461659879922_4531186602827576299_n

Pampa del Infierno: exitosa jornada de sociabilización en el paraje Pampa Mollal

556116247_1129753682631882_1557591022382554968_n

Charata celebró un multitudinario cierre de la Estudiantina 2025 en el Paseo del Sol

553203245_1092495873037413_2947857091898366830_n

Avia Terai lanzó su Guardia Urbana Municipal para reforzar la seguridad local

WhatsApp Image 2025-09-29 at 17.31.22

Robo de un televisor en Resistencia: la Policía detuvo al sospechoso gracias a las cámaras de seguridad

WhatsApp Image 2025-09-29 at 19.45.17

Reparación histórica en el barrio Guinche: después de 15 años, las familias acceden al agua potable