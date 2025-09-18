El Club Social y Deportivo Napenay se consagra campeón del Torneo Apertura “Manuel Segovia” tras 26 años

La localidad de Napenay vive una jornada de fiesta: el Club Social y Deportivo Napenay se consagró campeón del Torneo Apertura “Manuel Segovia”, un título que llega después de 26 años de espera y que desató el orgullo de toda la comunidad.

El Municipio de Napenay felicitó públicamente al equipo, destacando que este logro histórico es el resultado del esfuerzo de jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, acompañado por el apoyo incondicional de los vecinos, que volvieron a vibrar con el deporte local.

Desde la actual gestión municipal subrayaron que este triunfo representa también el renacer del deporte en la localidad, un espacio que “vuelve a ocupar el lugar que merece: de encuentro, de valores y de unión entre nuestros vecinos”.

Con el corazón albirojo, hinchas y familias celebraron en las calles, reconociendo que este campeonato no solo corona a un equipo, sino que refuerza el espíritu de identidad y pertenencia de todo el pueblo de Napenay.