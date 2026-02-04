Refuerzan los controles de seguridad vial en Margarita Belén con foco en la prevención

El Municipio de Margarita Belén pondrá en marcha un operativo estricto de seguridad vial en la localidad, con el objetivo de prevenir accidentes y proteger la vida de los vecinos, especialmente en lo referido a la circulación de motovehículos.

La decisión fue definida en una reunión encabezada por el intendente Javier Martínez, junto a la presidenta del Concejo Deliberante, Dra. María de los Ángeles Fretes; el secretario de Gobierno, Darío Escobar; el coordinador de Seguridad, Lic. José Del Río; y el juez de Faltas Municipal, Ramón “Tato” Verón. Durante el encuentro se coordinaron los lineamientos generales del operativo y los criterios de control que se aplicarán en la vía pública.

Según se informó, el eje principal de las medidas será la prevención, con controles orientados a la verificación de la documentación obligatoria, el uso correcto del casco y, de manera prioritaria, la prohibición de la conducción de menores, una práctica que genera gran preocupación por el alto riesgo que implica.

Desde el Municipio solicitaron la colaboración de los padres y de la comunidad en general, remarcando que las acciones no tienen un fin recaudatorio, sino que apuntan a evitar siniestros viales y situaciones que pongan en peligro la integridad física de los ciudadanos. En caso de infracciones, las mismas podrán derivar en multas y/o el secuestro del motovehículo, con intervención del Juzgado de Faltas Municipal según la gravedad de la falta.

Las autoridades locales destacaron que el fortalecimiento de los controles viales forma parte de una política integral de seguridad y prevención, orientada a promover una circulación más responsable en la localidad.