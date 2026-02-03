Meneses defendió las derivaciones sanitarias y apuntó contra el uso político de la salud: “La cobertura está garantizada”

El presidente del INSSSEP, Rafael Meneses, defendió con firmeza la política de derivaciones a centros de alta complejidad y cuestionó duramente el uso político de situaciones sanitarias sensibles, al tiempo que confirmó el avance del operativo que permitirá el traslado del niño chaqueño Felipe al Hospital Garrahan.

Meneses remarcó que en la Argentina existen múltiples centros de alta complejidad, no solo en Buenos Aires, sino también en ciudades como Córdoba y Rosario, capaces de brindar atención integral en patologías complejas. “No hay un solo centro que dé respuestas. Es una realidad que tengo la obligación moral de decir como médico”, sostuvo.

El titular del INSSSEP reconoció la angustia de las familias cuando se plantea un cambio de centro de atención, especialmente cuando existe un vínculo previo con una institución médica. “Eso genera dudas y miedo, y es absolutamente entendible. Nunca vamos a desconocer ese aspecto”, afirmó. Sin embargo, aclaró que ninguna decisión se toma en contra de la salud de los afiliados.

En ese marco, Meneses relató una situación que calificó como “dolorosa y llamativa”: un niño que tenía asignado un turno para una resonancia magnética en un centro de diagnóstico de primer nivel en Resistencia no asistió bajo el argumento de estar descompuesto, pero minutos después se encontraba participando de una manifestación en la sede del organismo. “Eso duele mucho, porque mientras tanto nosotros seguimos trabajando para garantizar la atención”, expresó.

El funcionario fue claro al señalar que el INSSSEP no niega coberturas. “La atención médica, los traslados, el hospedaje y todo lo que corresponde a la obra social está garantizado. Nuestra obligación es cuidar a los 260 mil afiliados y la continuidad de una institución clave del sistema de salud”, enfatizó.

Asimismo, cuestionó a dirigentes políticos que —según indicó— intentan capitalizar el reclamo sanitario. “Cuando se mezclan intereses políticos con problemas de salud, lo que se está atacando no es a una gestión, sino al INSSSEP y, por ende, a todos los afiliados”, advirtió.

En paralelo, Meneses destacó el operativo sanitario articulado que permitió avanzar en el traslado de Felipe, el niño chaqueño diagnosticado con neuroblastoma que se encontraba internado en Florianópolis. Confirmó que, gracias a la gestión directa del gobernador Leandro Zdero ante su par de Corrientes, se activó un avión sanitario correntino, con acompañamiento médico especializado.

“El avión está por aterrizar en Florianópolis y, tras la carga de combustible y el traslado del niño, partirá rumbo a Buenos Aires. Felipe será llevado directamente al Hospital Garrahan en una unidad de traslado crítico dispuesta por la obra social”, detalló.

Meneses agradeció el trabajo del personal médico del hospital brasileño y valoró la coordinación entre provincias. “Esto demuestra que cuando se trabaja de manera articulada, se logran respuestas concretas. Hoy la noticia es que Felipe va a estar en su país recibiendo la atención que merece”, concluyó.