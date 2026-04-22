El can “Sacha” detectó marihuana en la mochila de un pasajero durante un control sobre Ruta 16

Un operativo de control vehicular realizado en la intersección de la Ruta Nacional N° 16 y el acceso a Presidencia de la Plaza permitió detectar a un hombre que transportaba droga en un colectivo de larga distancia.

El procedimiento se llevó a cabo este miércoles al mediodía, cuando efectivos policiales interceptaron una unidad de la empresa La Termal en el marco de un control de transporte de pasajeros e identificación de personas.

La intervención contó con la participación de la División Drogas Interior de Sáenz Peña y la División Canes, donde el protagonismo fue para el perro antinarcóticos “Sacha”. El animal realizó una marcación pasiva sobre una mochila gris, alertando sobre la posible presencia de estupefacientes.

Al ser consultado, el propietario del equipaje —un hombre de 30 años— reconoció que llevaba sustancias ilegales entre sus pertenencias.

Tras la requisa, se secuestró un envoltorio de gran tamaño con sustancia vegetal, que sometida a prueba de campo arrojó resultado positivo para cannabis sativa, con un peso total de 108,7 gramos. Además, se incautaron $5.000 en efectivo.

La Fiscalía Antidrogas N° 2 de Resistencia dispuso la aprehensión del sujeto por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes y el secuestro de los elementos.

El operativo volvió a destacar la importancia del trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad y las unidades especializadas, donde el rol del can “Sacha” resultó determinante.