La zona norte de Resistencia contará con una nueva comisaría: será la 17ª

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, recorrió el predio donde se construirá la futura Comisaría 17 de Resistencia, ubicada en Villa Fabiana Norte, en la zona del Sixty Club Contadores. La obra forma parte del plan de fortalecimiento de la infraestructura policial impulsado por el gobernador Leandro Zdero, para ampliar la cobertura de seguridad en la capital chaqueña.

La nueva dependencia será ejecutada por el Ministerio de Seguridad y tendrá jurisdicción hasta la zona de la Defensa, permitiendo incrementar la presencia policial en el sector norte de Resistencia y brindar una respuesta más rápida y eficiente a miles de familias.

Con la puesta en funcionamiento de la Comisaría Nº 17, el norte de la ciudad contará con dos comisarías activas, lo que fortalecerá las tareas de prevención del delito, el patrullaje y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

Matkovich remarcó que la construcción responde a una decisión política del gobernador Leandro Zdero de llevar más seguridad a los barrios que durante años estuvieron relegados.

Construirán la Comisaría Nº 17 en la zona Norte.

«Estamos haciendo lo que durante muchos años no se hizo. Nos estamos ocupando de barrios que fueron postergados por gestiones anteriores, que eligieron mirar para otro lado mientras los vecinos reclamaban más seguridad. Nuestra decisión es estar presentes, invertir en infraestructura policial y llevar el Estado donde más se necesita», afirmó el ministro.

Asimismo, anunció que la obra integra un plan más amplio de expansión de la infraestructura policial en la provincia. «Vamos por más comisarías. Después de la Nº 17 avanzaremos con las futuras Comisarías 15, 16 y 18, porque nuestro compromiso es que cada barrio tenga una Policía más cerca y una respuesta más rápida para los vecinos», aseguró.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que estas inversiones forman parte de una política integral destinada a fortalecer el sistema de seguridad pública, mediante la incorporación de infraestructura, equipamiento y mayor presencia policial en los distintos barrios de Resistencia y del interior provincial.