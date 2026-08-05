Completan las últimas etapas para recuperar el suministro de agua en Sáenz Peña

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, supervisó este miércoles los trabajos para restablecer plenamente el servicio de agua potable y confirmó que, de no surgir nuevos inconvenientes técnicos, durante la tarde quedará operativa la cisterna para comenzar a normalizar la distribución en toda la ciudad.

Diez explicó que los equipos técnicos continúan monitoreando el funcionamiento integral del sistema, verificando caudales, presiones y el correcto desempeño de válvulas y cañerías para garantizar que el suministro llegue en óptimas condiciones a los usuarios.

«Estamos recorriendo y controlando cada etapa del proceso. Ahora viajo a Sáenz Peña para verificar personalmente cómo está llegando el agua, el caudal y el funcionamiento del sistema. Cumplimos con la palabra empeñada y queremos asegurarnos de que todo opere correctamente», afirmó el titular de Sameep.

Asimismo, recordó que durante la madrugada se realizaron las últimas pruebas técnicas y, una vez concluidas con resultados satisfactorios, se inició el envío de agua potable hacia Presidencia Roque Sáenz Peña, avanzando en la puesta en funcionamiento de todo el sistema.

El presidente de la empresa señaló que mantiene un seguimiento permanente de los trabajos junto a los equipos operativos para garantizar que el servicio se restablezca en el menor tiempo posible y brindar tranquilidad a la comunidad.

«Nuestro objetivo es que, durante la tarde, con la cisterna ya lista en Sáenz Peña, quede todo preparado para iniciar la distribución. Queremos llevar tranquilidad a los vecinos porque estamos trabajando para dar una solución definitiva y normalizar el servicio lo antes posible», concluyó Diez.