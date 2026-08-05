«Reiterancia y suspensión de las PASO son nuestras prioridades»

La Cámara de Diputados del Chaco retomó esta semana su actividad legislativa tras el receso invernal, aunque la primera sesión ordinaria del segundo semestre recién se concretará el próximo 12 de agosto. Mientras tanto, el trabajo parlamentario volvió a concentrarse en las comisiones permanentes, donde comenzará a definirse el temario que llegará al recinto.

El vicepresidente de la bancada oficialista, Carlos Salom, confirmó que las prioridades son la ley de reiterancia y la suspensión de las PASO.

El vicepresidente del interbloque oficialista Chaco Puede, Carlos Salom, confirmó que la agenda legislativa del oficialismo estará marcada por dos iniciativas que consideran prioritarias. «El tema que está en el orden del día y que requiere tratamiento por la presión que hace la sociedad, en general, es el de reiterancia. Y el otro tema que tampoco podemos soslayarlo y que vamos a hacer fuerza para que salga es la suspensión de las PASO», sostuvo.

El legislador explicó que el reinicio de las comisiones se produjo «a media marcha», debido a la participación de varios diputados en actividades del Segundo Congreso Regional de Seguridad, que tuvo lugar en Resistencia este lunes. En ese sentido, recordó que esta semana no habrá sesión, ya que el cronograma prevé el regreso al recinto recién el miércoles próximo.

PRIORIDADES

La denominada ley de Reiterancia, impulsada por el Poder Ejecutivo, constituye uno de los principales proyectos de la gestión de Leandro Zdero en materia de seguridad y es presentada como una herramienta destinada a endurecer la respuesta judicial frente a quienes reinciden en la comisión de delitos.

En paralelo, el oficialismo buscará avanzar con la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una discusión que ya comenzó a instalarse en la Legislatura y que promete convertirse en uno de los debates políticos centrales del segundo semestre.

Desde la oposición, el Frente Chaqueño se mostró dispuesto a dar el debate por algunas de las iniciativas que impulsa el oficialismo, por caso el futuro de las PASO, e incluso varios de sus legisladores presentaron proyectos de ley para redefinir alcances, financiamiento e incluso el futuro de los recursos que se podrían reasignar en caso de que se suspendan las primarias.

Sin embargo, la prioridad pasa por los proyectos vinculados a la emergencia tarifaria, la situación del transporte público, la defensa del empleo y medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

En ese contexto, el inicio del segundo tramo del año legislativo se presenta con una agenda cargada y negociaciones que serán determinantes para definir qué iniciativas lograrán llegar al recinto.