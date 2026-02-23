Avanza el recambio de luminarias LED en La Escondida para fortalecer la seguridad barrial

El intendente Alfredo Caballero, junto al equipo de la Municipalidad de La Escondida, continúa impulsando el plan de recambio de luminarias LED en distintos sectores de la localidad, con el objetivo de mejorar la iluminación urbana y reforzar la seguridad en los barrios.

Desde el municipio destacaron que cada cuadra iluminada representa un avance en el proceso de transformación que atraviesa la ciudad, contribuyendo a generar entornos más seguros y una mejor calidad de vida para los vecinos.

Las tareas se llevan adelante con recursos y esfuerzo municipal, en el marco de una política pública orientada a brindar soluciones concretas a las necesidades de la comunidad, optimizando el uso de tecnología eficiente en el alumbrado público.

En ese sentido, remarcaron que el plan de iluminación forma parte de una gestión que busca sostener la presencia del Estado en el territorio, promoviendo mejoras urbanas que impacten directamente en el bienestar de la población.