El gobierno provincial anunció el pago de sueldos de la administración pública

Los sueldos correspondientes al mes de febrero, se acreditarán: el lunes 2 de marzo para Pasivos y el martes 3 para Activos.

El Gobierno del Chaco informó que los haberes del mes de febrero de 2026, serán acreditados los días lunes 2 y martes 3 de marzo, de acuerdo al cronograma establecido para los distintos sectores de la administración pública.

En primer lugar, el sector pasivo tendrá depositado sus sueldos el lunes 2 de marzo, los cuales estarán disponibles para su retiro a través de cajeros automáticos a partir de las 21 horas de esa misma jornada. Al día siguiente, podrán cobrar por ventanilla.

Por su parte, el sector activo percibirá sus haberes el martes 3 de marzo, también con disponibilidad en cajeros automáticos desde las 21 horas.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron, una vez más, que el cumplimiento del cronograma de pagos forma parte de la planificación financiera del Estado, garantizando previsibilidad a trabajadores activos y a jubilados de la administración pública. Además, remarcaron que la acreditación se realizará a través de los canales habituales del sistema bancario.