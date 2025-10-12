Claudia Panzardi destacó el acompañamiento ciudadano en Barranqueras y Capitán Solari durante la recorrida de “Vamos Chaco”

La precandidata a diputada nacional Claudia Panzardi continúa recorriendo la provincia junto al espacio “Vamos Chaco”, en el marco de la campaña electoral hacia las elecciones del 26 de octubre.

En las últimas horas, el equipo de Vamos Chaco realizó encuentros en Barranqueras y Capitán Solari, donde, según señaló Panzardi, hubo “un excelente marco de público y una gran recepción de los vecinos”.

“Nuestro capital político es el prestigio con el que podemos caminar con la frente en alto, y los vecinos lo saben”, expresó la dirigente, quien valoró el contacto directo con la comunidad y la oportunidad de explicar el funcionamiento de la Boleta Única de Papel.

El espacio Vamos Chaco impulsa la lista de senadores nacionales encabezada por Eduardo Aguilar y Marina Silva, mientras que la nómina de diputados nacionales está conformada por Claudia Panzardi, Lalo Dahlgren, Alejandra Alemán y el comisario retirado Enrique Cáceres.

Panzardi aseguró que “la ciudadanía muestra una gran expectativa y valora el contacto cara a cara con los candidatos”, al tiempo que subrayó que el objetivo de la propuesta es “ofrecer representantes que respondan a las necesidades reales de los chaqueños y de cada región, sin obedecer a estructuras políticas”.

Desde el espacio adelantaron que las recorridas continuarán en distintas localidades del interior, con el propósito de fortalecer el vínculo con los votantes y difundir las propuestas del frente.