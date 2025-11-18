Atrapan a un joven con 10 bolsitas de «Tusi» en el centro de Resistencia

En un operativo realizado este lunes por la noche en pleno centro de Resistencia, efectivos de la División Inteligencia Drogas y Operaciones de La Leonesa detuvieron a un joven de 21 años, que intentó huir con drogas, al notar la presencia policial.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 20:30, sobre la calle Mitre al 100.

Los agentes se encontraban realizando tareas de prevención orientadas a detectar puntos de venta y consumo de estupefacientes, así como a intervenir ante consumos en la vía pública, conforme a las directivas de la Dirección General de Consumos Problemáticos.

En ese contexto, recibieron un aviso anónimo que alertaba sobre la venta de droga al menudeo en inmediaciones de la plaza central de Resistencia.

La droga sintética secuestrada.

Con las características aportadas, iniciaron tareas de vigilancia en la zona y lograron identificar al sospechoso, caminando por Mitre al 150. Al advertir el control policial, el joven cambió de dirección bruscamente e intentó escapar, pero fue alcanzado y reducido a pocos metros.

Entre sus pertenencias llevaba diez dosis de droga sintética conocida como «Tusi», en colores rosado y amarillo, con un peso total cercano a los 12 gramos, además de un teléfono celular.

La Fiscalía Antidrogas Nº 2 dispuso su detención en la causa «Supuesta Infracción Ley N° 23.737 de Estupefacientes» y el secuestro de la sustancia y del aparato.