Vila San Martín no pudo en su visita ante Salta Basket

La segunda división del básquet argentino comenzó a botar en la provincia de Salta, una nueva edición de La Liga Argentina hizo vibrar el Estadio Delmi que contó con un marco espectacular de público, como hace mucho no pasaba en el comienzo de una temporada en casa para el representante salteño. Y para estar a tono con el marco, el equipo superó de gran manera a Villa San Martín, 87-80.

Tras un primer cuarto parejo, de buen goleo, el elenco local saltó al rectángulo decidido a hacer la diferencia en el segundo cuarto. ¿Cuáles fueron los fundamentos? Siguió con la misma intensidad que los primeros diez, mejoró en defensa y tuvo en Hunter, Botta, Abdala y Álvarez a sus hombres de gol, siempre bien posicionados y prestos a dañar.

La Villa pisó suelo salteño con la herida que significa perder el primer partido de la temporada -también de visitante en Tucumán-, detalle no menor porque los dirigidos por Japez intentaron por todos sus medios arruinar el debut de Los Infernales en su fortaleza. Centeno, en la zona pintada, y el exSalta Basket, Gago, desde el perímetro fueron los mejores artilleros en la primear parte.

Lo expuesto por Salta Basket en el segundo cuarto fue un auténtico «show» basquetbolístico, además de la precisión a la hora de lanzar el equipo que dirige el salteño Ricardo De Cecco supo correr el parquet del poli, romper líneas y cuando hubo que jugar estacionado quemó las redes. Para un cuadrito, se fue al descanso largo arriba por 18.

Y ese espléndido capítulo que Salta escribió, tuvo su continuidad en el penúltimo período, donde el norteamericano Chance Hunter puso una tapa cerca del cielo y luego se despegó de la madera norteña para completar un perfecto «alley-oop» tras la asistencia de Máximo Genitti.

Enorme partido para Los Infernales en su debut en casa, en esa segunda mitad al podio de artilleros se sumó el santafesino Martín Gómez para empezar a coronar una noche magnífica en La Liga Argentina. En la visita siguió derecho Fernández Gago y también sumó sus buenos tantos Favio Vieta, sin embargo a los chaqueños no les alcanzó pese al esfuerzo.

