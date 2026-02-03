Detuvieron a un hombre por intentar matar a su hermano, tras una discusión familiar

Este martes a la madrugada, alrededor de las 5, los efectivos de la Comisaría Décima acudieron al barrio Villa Chica, en virtud de que había ocurrido un desorden familiar por la calle Andreani al 700, aproximadamente.

Al llegar, constataron que había varias personas discutiendo. Se trataba de dos hermanos, uno de ellos tenía un arma de fuego en la mano. Inmediatamente, los efectivos lo redujeron y desarmaron, ya que éste se hallaba en un alto grado de alteración. El agresor de 29 años fue conducido a la División Medicina Legal y luego a la dependencia policial.

En el lugar, los familiares informaron que momentos antes, el conducido intentó disparar con una pistola a su hermano, pero lo impidieron quitándole el arma. Hicieron entrega voluntaria de una pistola calibre 22 con cargador y un cartucho; también se secuestró un revólver calibre 22 con dos cartuchos del mismo calibre.

Se dio conocimiento a la fiscalía en turno, y se dispuso la aprehensión del hombre de 29 años en la causa «Supuesta tentativa de homicidio». Se solicitó la presencia del Gabinete Científico para las pruebas de dermotest.