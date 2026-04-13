Ataque de cuatro pitbulls dejó a una mujer mayor internada en Corrientes

Una mujer mayor resultó gravemente herida tras ser atacada por cuatro perros de raza pitbull en el barrio Gauchito Gil de Monte Caseros, Corrientes. La víctima sufrió mordeduras en ambas piernas y en un brazo, y permanece internada luego de ser intervenida quirúrgicamente.

El episodio ocurrió el pasado 11 de abril pero se dio a conocer en las últimas horas. De acuerdo a lo reconstruido a partir del relato de familiares, la mujer caminaba por la zona del barrio mencionado cuando al menos tres de los animales la mordieron en simultáneo, lo que le provocó lesiones de consideración. La situación fue advertida por un vecino, que intervino para asistirla, logró separar a los perros y la trasladó de urgencia al hospital.

En el centro de salud fue ingresada para su atención inmediata y posteriormente sometida a una cirugía a cargo del médico Gustavo Belleza. Fuentes del entorno familiar indicaron que la mujer es diabética, condición que obliga a un seguimiento clínico más estricto por el riesgo de complicaciones en la evolución de las heridas.

El caso se conoció públicamente a partir de una publicación realizada en redes sociales por una sobrina de la víctima, quien confirmó que ya se radicó la denuncia correspondiente. En ese mismo mensaje, señaló que los perros pertenecerían a un vecino de la zona, quien tendría varios animales en su vivienda.

Según lo expresado por la familia, no sería la primera vez que se registran episodios de este tipo con los mismos perros, por lo que solicitaron que otros posibles damnificados realicen las denuncias formales. También pidieron la intervención de las autoridades para evaluar la situación y adoptar medidas preventivas.

La mujer continúa internada, bajo control médico y con evolución monitoreada de manera permanente. Desde su entorno remarcaron que el proceso de recuperación será gradual y dependerá de la respuesta a los tratamientos, en función de su estado de salud previo.

Familiares también destacaron la atención brindada en el hospital local y el trabajo del equipo médico que intervino en la cirugía, mientras insistieron en la necesidad de que el caso tenga seguimiento por parte de los organismos correspondientes.