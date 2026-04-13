Comenzó la Diplomatura en Gestión de Sistemas de Salud de la Uncaus
El rector de la Uncaus, Germán Oestmann, encabezó el inicio de las actividades áulicas de la Diplomatura en Gestión de Sistemas de Salud, que comenzaron a desarrollarse en la sede Resistencia de dicha universidad.
Estuvo acompañado por el director Académico, José Miguel Bolaño, la Coordinadora, Sandra Bondar y el docente, Aníbal Medina, quien es rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche
La formación, destinada a profesionales y auxiliares de la salud que prestan servicios en hospitales y centros sanitarios, tendrá una duración de seis meses y una carga horaria total de 125 horas, cuyos contenidos se dictarán bajo modalidad asincrónica: tres clases grabadas y una presencial.
El objetivo es brindar herramientas prácticas para afrontar los desafíos del sistema sanitario con mayor eficacia y eficiencia. Dicha propuesta académica abordará aspectos vinculados a la gestión, la planificación estratégica y la toma de decisiones fundamentadas, con foco en la viabilidad económica y la innovación en el cuidado de la salud.