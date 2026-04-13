Comenzó la Diplomatura en Gestión de Sistemas de Salud de la Uncaus

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El rector de la Uncaus, Germán Oestmann, encabezó el inicio de las actividades áulicas de la Diplomatura en Gestión de Sistemas de Salud, que comenzaron a desarrollarse en la sede Resistencia de dicha universidad.

Estuvo acompañado por el director Académico, José Miguel Bolaño, la Coordinadora, Sandra Bondar y el docente, Aníbal Medina, quien es rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche

La formación, destinada a profesionales y auxiliares de la salud que prestan servicios en hospitales y centros sanitarios, tendrá una duración de seis meses y una carga horaria total de 125 horas, cuyos contenidos se dictarán bajo modalidad asincrónica: tres clases grabadas y una presencial. 

El objetivo es brindar herramientas prácticas para afrontar los desafíos del sistema sanitario con mayor eficacia y eficiencia. Dicha propuesta académica abordará aspectos vinculados a la gestión, la planificación estratégica y la toma de decisiones fundamentadas, con foco en la viabilidad económica y la innovación en el cuidado de la salud.

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