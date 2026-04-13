«Vi todo»: el desgarrador relato de la pareja de Jonatan Romero sobre el crimen

En medio del dolor por la muerte de Jonatan Romero, su pareja, Jackeline Ortiz, brindó un crudo testimonio sobre lo ocurrido durante la madrugada del domingo en una fiesta realizada sobre avenida Chaco al 3200, donde el joven fue asesinado a tiros. «Yo estuve esa noche, vi todo», afirmó la mujer de 27 años, quien aseguró haber presenciado cada momento previo al ataque y la secuencia final del homicidio.

Según su relato, todo comenzó con una situación accidental dentro del evento. «Él me acompaña al baño y choca sin querer a la mamá de Damián. Le dijo ‘disculpá’», explicó. Sin embargo, al salir, el clima había cambiado: «Cuando salgo, lo estaban empujando entre la mamá de Damián y otras chicas». Tras ese episodio, Romero le habría dicho que no entendía la reacción: «No sé, se enojaron porque la choqué sin querer, pero le pedí disculpas». La joven indicó que en ese momento notó que habían perdido las llaves del auto y decidió buscarlas para retirarse del lugar.

La situación escaló rápidamente. Ortiz relató que, ya en el exterior, vio salir a Damián Escalante y, casi de inmediato, comenzaron los disparos . «Le estaba disparando mientras mi marido corría entre los autos para cubrirse. Llegó a darle un tiro que lo tumbó y ahí le descargó todo», sostuvo. En medio de la conmoción, denunció que nadie intervino por miedo: «Lo mató y nadie me ayudó. Todos estaban armados, sabían que si se metían ‘ligaban’». Incluso aseguró que el atacante portaba más de un arma: «Damián tenía dos armas».

La joven también denunció haber sido agredida tras el crimen. «Cuando la mamá de él me vio, le dije ‘tu hijo hizo esto y lo va a pagar’, y me pateó en la boca», afirmó. En contraposición a la versión de Escalante, quien había asegurado haber sido atacado con un arma blanca, Ortiz fue tajante: «Dicen que se hizo solo y voy a conseguir las pruebas».

En el marco de la investigación, Ortiz se presentó ante el Departamento de Investigaciones Complejas, donde prestó declaración testimonial y entregó las llaves del vehículo en el que se movilizaba la víctima, permitiendo su apertura y verificación de la documentación. Por disposición de la fiscalía en turno, el rodado quedó bajo custodia judicial mientras continúan las diligencias.

La causa sigue avanzando con la intervención de los investigadores, que buscan esclarecer completamente lo ocurrido y dar con todos los elementos vinculados al hecho, incluidas las armas utilizadas en el ataque.