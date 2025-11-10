Atacaron a un policía durante un operativo de seguridad

Este domingo, en horas de la madrugada, un operativo de control urbano apostado sobre la calle México, en Charata, terminó con un policía siendo atacado por un sujeto de 27 años.

Fuentes policiales informaron que el operativo de control municipal se desarrollaba con normalidad hasta que un ciudadano intentó esquivar a los uniformados. En su huida, le propinó golpes de puño en el rostro a uno de los agentes participantes del dispositivo de seguridad.

Ante esto, los oficiales de policía en colaboración lograron interceptar, reducir y poner bajo arresto al agresor, que fue trasladado a la División de Medicina Legal de esa localidad, donde arrojó resultados positivos en estado de alcoholismo. Por su parte, el policía atacado se encuentra fuera de peligro y fue diagnosticado con lesiones y escoriaciones en el rostro.

