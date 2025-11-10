Detuvieron a dos hombres por atacar un movil policial durante un desorden barrial

184474w850h478c.jpg

Cerca de las 4:30 de este domingo, efectivos policiales de Sáenz Peña recepcionaron una denuncia sobre un desorden barrial de gran escala, en el barrio Evita de esa ciudad, entre calles 38 y 15.

Al llegar al lugar, los uniformados se toparon con dos bandos, compuestos por hombres y mujeres, que se golpeaban y arrojaban todo tipo de objetos entre sí.

Tras la llegada de los agentes, uno de los partícipes de la gresca, identificado como alías «Rata», de 26 años, comenzó a arrojar ladrillos contra el patrullero y los policías, causando graves destrozos en el móvil y destruyendo por completo el vidrio trasero del vehículo.

En medio de las hostilidades, el delincuente intentó escapar y fue detenido a las pocas cuadras del lugar, sobre calles 42 y 15. Al momento de ser interceptado, el bando del que participaba, presuntamente sus familiares, comenzaron a agredir nuevamente a las policías, en pos de evitar la detención del sujeto.

Durante el caos, otras dos patrullas de policías llegaron al lugar y lograron dispersar a los violentos. En esto, un menor de 15 años que intentó obstaculizar el procedimiento fue reducido y puesto bajo arresto.

Afortunadamente, no hubo policías heridos, aunque sí se registraron graves roturas en los móviles policiales.

184473w850h478c.jpg

184461w850h478c.webp

184463w850h478c.jpg

184474w850h478c.jpg

184473w850h478c.jpg

184476w850h499c.jpg

159679w850h520c.jpg

boca

