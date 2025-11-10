Zdero, con gestiones comerciales con el Banco Europeo de Inversiones

En el marco de la misión comercial en España de los Gobernadores del Norte Grande, el gobernador Leandro Zdero mantuvo diversas reuniones con el propósito de promover inversiones que potencien el crecimiento productivo y económico de la provincia.

El mandatario chaqueño mantuvo un encuentro con autoridades del Banco Europeo de Inversiones (BEI), donde presentó los ejes del plan estratégico provincial orientado a la búsqueda de iniciativas de financiamiento para proyectos de infraestructura y desarrollo.

En esta reunión también acompañó Martín Tolivia, Director Nacional de Proyectos con Financiamiento Externo Bilateral del Ministerio de Economía del gobierno nacional.

«Estamos llevando las propuestas del Chaco al mundo, porque necesitamos inversiones que generen trabajo, desarrollo y oportunidades para nuestra gente», afirmó tras el encuentro.

Así, el gobernador valoró esta reunión y explicó que la provincia atraviesa una etapa de transformación:

«Estamos ordenando el Estado, garantizando seguridad jurídica y reglas claras para que los inversores confíen en nuestra provincia y apuesten al crecimiento del Chaco», sostuvo.

Además, Zdero remarcó la importancia de fortalecer el Norte Grande como bloque regional de desarrollo: «Queremos que nuestras provincias tengan voz y presencia en los principales mercados. Esta misión es una oportunidad para mostrar lo que podemos ofrecer al mundo».

Por último, destacó que el objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los chaqueños: «Cada obra, cada inversión y cada empleo que podamos lograr es para que nuestras familias vivan mejor. Ese es el compromiso que nos guía».

El primer mandatario provincial, continuará esta semana su agenda con otras reuniones programadas que han sido coordinadas junto a su par de Santiago del Estero.