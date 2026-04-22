Asistencia en Castelli: despliegue territorial, pedidos de paciencia y trabajo coordinado tras el temporal

En medio de una de las emergencias climáticas más complejas que atraviesa el norte chaqueño, funcionarios provinciales intensifican el operativo de asistencia en Juan José Castelli y localidades aledañas, donde las intensas lluvias provocaron anegamientos generalizados y graves daños en viviendas y sectores productivos.

El secretario de Asuntos Estratégicos, Marco Resico, remarcó que el principal desafío es garantizar una llegada organizada de la ayuda a todos los barrios. “Estamos trabajando con un plan sistemático para cubrir cada zona. Le pedimos paciencia a la gente, vamos a llegar a todos”, aseguró, al tiempo que destacó el despliegue del programa Programa Ñachec como herramienta clave en la asistencia territorial.

Según explicó, las tareas incluyen no solo la entrega de ayuda inmediata, sino también la planificación de operativos sanitarios, ante el impacto que dejó el ingreso de agua en las viviendas. “Hay chicos afectados, colchones mojados y condiciones que requieren atención urgente. El trabajo no termina cuando baja el agua”, sostuvo.

En paralelo, la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño, detalló que desde el inicio del temporal se activó el Comité de Emergencia Hídrica, con intervención de múltiples organismos provinciales como Vialidad, APA, SAMEEP y SECHEEP.

“Hace más de 48 horas que estamos trabajando en territorio, organizando la asistencia con prudencia y priorizando las zonas más afectadas”, indicó. Además, confirmó que ya se gestionó ayuda ante el Gobierno nacional para reforzar el operativo en distintas localidades afectadas, no solo en Castelli.

Los funcionarios coincidieron en que la emergencia requiere una respuesta sostenida en el tiempo, con acciones posteriores orientadas a la recuperación. En ese sentido, se hizo hincapié en la necesidad de avanzar en obras de infraestructura que permitan mitigar futuras inundaciones.

“Esto no termina hoy. Después del agua viene la etapa más difícil, que es la reconstrucción”, concluyó Meiriño, reiterando el compromiso de acompañar a las comunidades afectadas y garantizar que la asistencia llegue de manera equitativa.

Mientras tanto, los equipos continúan desplegados en el territorio, trabajando por cuadrantes y priorizando a las familias más vulnerables, en un contexto donde la coordinación y la presencia del Estado resultan fundamentales.