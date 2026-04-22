Anunciaron un reintegro para la compra de garrafas: quiénes pueden acceder y cómo anotarse

El Gobierno nacional anunció una modificación en el esquema de subsidios para la compra de garrafas, con el objetivo de ampliar el acceso a la asistencia para los hogares que no cuentan con conexión a la red de gas. A partir de mayo, quienes se inscriban en el nuevo programa podrán recibir un reintegro de hasta $9.593 por cada compra , en una medida que además tendrá carácter retroactivo para las adquisiciones realizadas desde abril.

El nuevo sistema reemplaza al Programa Hogar y está dirigido a familias que dependen del gas envasado para cubrir sus necesidades básicas. Según se informó, la implementación será progresiva y busca facilitar el acceso a un beneficio clave para sectores vulnerables.

Uno de los principales cambios es la modalidad de cobro. A diferencia del esquema anterior, el reintegro no se realizará únicamente a través de cuentas bancarias, sino que también podrá acreditarse en billeteras digitales. Esta modificación apunta a incluir a trabajadores informales que muchas veces no tienen acceso al sistema bancario.

El reintegro se acreditará a los pocos días de realizada la compra, siempre que el usuario esté inscripto en el programa. Además, las compras efectuadas durante abril serán contempladas dentro del esquema retroactivo, por lo que quienes adquieran garrafas en este período podrán recibir la devolución una vez habilitado el sistema.

Con un valor promedio de $20.000 por garrafa, el subsidio cubrirá cerca de la mitad del costo, representando un alivio significativo para los hogares alcanzados.

Cómo inscribirse y acceder al beneficio

Para solicitar el reintegro, los usuarios deberán ingresar al sitio oficial del Gobierno nacional (argentina.gob.ar/subsidios) y completar el registro en la sección correspondiente al programa de garrafas. Una vez finalizada la inscripción, podrán elegir el medio de cobro: cuenta bancaria o billetera digital.

El dinero será depositado mediante transferencia y no se entregará en efectivo. Además, será necesario contar con la aplicación o cuenta habilitada para poder recibir el reintegro. Desde el Gobierno remarcaron que el sistema fue diseñado para ser accesible y ampliar la cobertura, permitiendo que más personas puedan acceder a la ayuda estatal de manera simple y directa.