Chaco tendrá dos nuevos espacios de detención para menores en Resistencia y Sáenz Peña

En el marco del aniversario del Servicio Penitenciario Provincial, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, anunció la implementación de dos centros de detención para jóvenes en Resistencia y Sáenz Peña, en línea con la nueva ley penal juvenil que comenzará a aplicarse desde septiembre en todo el país.

Durante el acto oficial, el funcionario confirmó la creación de dos unidades específicas para menores en conflicto con la ley penal. «Están en marcha, anticipándonos a la nueva ley penal juvenil, dos centros de detención para menores. Un sistema que no tiene vuelta atrás y va a entrar en vigencia dentro de muy poco. El gobierno de la provincia ya está actuando», aseguró.

Según detalló, los espacios serán la Unidad Penal 9 del Servicio Penitenciario en Presidencia Roque Sáenz Peña (ya construida) y la Unidad Penal 10 de Resistencia, en inmediaciones de la Comisaría 13°, con el objetivo de responder a las exigencias del nuevo marco legal. El nuevo régimen penal juvenil entrará en vigencia a partir del 5 de septiembre de este año, tras su aprobación.

El funcionario señaló que la actual gestión recibió un servicio penitenciario con limitaciones estructurales. «Hemos encontrado un servicio con gente con ganas de trabajar pero abandonado y muchas veces dejado de lado», sostuvo.

Durante el acto oficial, Matkovich destacó el contexto institucional en el que se realiza el anuncio y remarcó la reciente renovación en la conducción del organismo. «Este acto para el gobierno de la provincia es muy significativo ya que conviven varias situaciones que no se dieron en años anteriores», afirmó, y agradeció «profundamente a Erika Maidana y a Gerardo Sotelo por el trabajo que han realizado en estos últimos cinco años al frente del Servicio Penitenciario.

Además, Matkovich hizo foco en la formación del personal y la modernización del sistema. Mencionó la implementación de instancias de capacitación continua, la apertura de tres cursos de cadetes en la escuela del servicio y la incorporación de tecnología en distintas unidades penitenciarias.

«Garantizamos año tras año los ascensos respectivos. Este año fueron 287 los que han obtenido el ascenso al grado inmediato y vamos a hacer lo mismo en la Policía», detalló.