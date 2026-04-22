Más de 100 establecimientos con amenazas en Chaco: fuerte concentración en el área metropolitana

Un informe de las fuerzas de seguridad detalla la cantidad de instituciones afectadas tanto en el Gran Resistencia como en el interior provincial. La mayoría de los casos se registraron en la capital chaqueña.

Un relevamiento realizado por las áreas de seguridad de la provincia del Chaco da cuenta de un total de 108 establecimientos que recibieron amenazas, en un contexto que genera preocupación por la reiteración de estos episodios, principalmente en instituciones educativas.

Acá se detallan las amenazas detectadas en el Gran Resistencia y alrededores:

Resistencia: 36 casos

Fontana: 6

Barranqueras: 4

Puerto Vilelas: 1

Puerto Bermejo: 2

Colonia Benítez: 1

Las Palmas: 1

La Leonesa: 2

Margarita Belén: 1

Colonia Popular: 1

La Verde: 1

La Escondida: (no figura número, posiblemente 0 o faltante)

Total: 57 establecimientos con amenazas

Esto indica que en el área metropolitana se concentró la mayor cantidad, especialmente en Resistencia.

DIRECCIÓN GENERAL SEGURIDAD INTERIOR

Acá se agrupan las amenazas en el resto de la provincia, divididas por zonas policiales:

D.Z.I.P.R.S.P: 10

D.Z.I.V.A: 9

D.Z.I.C.H: 16

D.Z.I.J.J.C: 9

D.Z.I.G.S.M: 7

Total: 51 establecimientos con amenazas

CONCLUSIÓN GENERAL

Área Metropolitana: 57 casos Interior: 51 casos Total provincial: 108 establecimientos con amenazas

Esto muestra un alto nivel de incidentes en toda la provincia, con mayor concentración en el área de Resistencia.