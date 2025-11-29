Así quedará conformada la Cámara de Diputados de Nación

El presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem será reelecto por segunda vez consecutiva el próximo miércoles, en una sesión donde quedará configurado el nuevo mapa de poder en ese cuerpo con la asunción de los legisladores electos el 26 de octubre.

La designación del presidente de la cámara se realizará en la sesión preparatoria en la cual jurarán los 127 diputados y aquellos que reemplazarán a los legisladores que tienen mandato hasta el 2027 pero presentaron sus renuncias para ocupar cargos en el Senado o Legislaturas provinciales.

La votación de las autoridades se efectuará con los diputados que juran ese día y aquellos que tienen mandato hasta el 2027.

El nuevo mapa muestra que el oficialismo está cerca de primera minoría, aunque eso se definirá recién el martes porque dependerá si finalmente el peronismo sufre una fractura, dado que hoy la LLA tiene 92 legisladores y UxP 97, con lo cual si los catarmarqueños y un puntano se van del bloque quedarán 92 y esa paridad puede ser rota con facilidad por LLA.

En caso que el oficialismo consiga la primera minoría, eso le permitirá tener también la vicepresidencia primera que hoy tiene el peronismo, y un miembro más en cada una de las comisiones, que son las que tratan los dictámenes que se discuten en el recinto de sesiones.

La jura

La sesión preparatoria fue convocada para las 13 y comenzará con la jura de los 127 diputados electos en octubre, que se hará por distrito y en base a la fórmula de juramento que elegirá cada legislador, de acuerdo a sus convicciones religiosas.

A diferencia del Senado, que tuvo una ceremonia tradicional, los diputados muchas veces hacen discurso y referencias a la dictadura militar, la corrupción, sus provincias y a sus líderes políticos.

En esta sesión asumirán 54 de LLA, 7 del PRO y tres radicales; 45 peronistas, 4 de Izquierda, 8 de Provincias Unidas, 2 Innovación Federal, 2 de Independencia, uno de Producción y Trabajo y uno de La Nequinidad.

Los principales diputados que asumirán por los libertarios son Luis Petri, Alejandro Fargosi, Patricia Holzman Karen Reichardt, Sebastián Pareja, Sergio «Tronco» Figliuolo, y los macristas Fernando De Andreis y Antonela Giampieri

Los peronistas serán Agustín Rossi, Jorge Taiana, Juan Gabrois, Teresa García, Guillermo Michel, Lucía Campora, Félix Emir, entre otros.