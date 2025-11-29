Así quedará conformada la Cámara de Diputados de Nación

menempreparatoria1

El presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem será reelecto por segunda vez consecutiva el próximo miércoles, en una sesión donde quedará configurado el nuevo mapa de poder en ese cuerpo con la asunción de los legisladores electos el 26 de octubre.

La designación del presidente de la cámara se realizará en la sesión preparatoria en la cual jurarán los 127 diputados y aquellos que reemplazarán a los legisladores que tienen mandato hasta el 2027 pero presentaron sus renuncias para ocupar cargos en el Senado o Legislaturas provinciales.

La votación de las autoridades se efectuará con los diputados que juran ese día y aquellos que tienen mandato hasta el 2027.

El nuevo mapa muestra que el oficialismo está cerca de primera minoría, aunque eso se definirá recién el martes porque dependerá si finalmente el peronismo sufre una fractura, dado que hoy la LLA tiene 92 legisladores y UxP 97, con lo cual si los catarmarqueños y un puntano se van del bloque quedarán 92 y esa paridad puede ser rota con facilidad por LLA.

En caso que el oficialismo consiga la primera minoría, eso le permitirá tener también la vicepresidencia primera que hoy tiene el peronismo, y un miembro más en cada una de las comisiones, que son las que tratan los dictámenes que se discuten en el recinto de sesiones.

La jura

La sesión preparatoria fue convocada para las 13 y comenzará con la jura de los 127 diputados electos en octubre, que se hará por distrito y en base a la fórmula de juramento que elegirá cada legislador, de acuerdo a sus convicciones religiosas.

A diferencia del Senado, que tuvo una ceremonia tradicional, los diputados muchas veces hacen discurso  y referencias a la dictadura militar, la corrupción, sus provincias y a sus líderes políticos.

En esta sesión asumirán 54 de LLA, 7 del PRO y tres radicales; 45 peronistas, 4 de Izquierda, 8 de Provincias Unidas, 2 Innovación Federal, 2 de Independencia, uno de Producción y Trabajo y uno de La Nequinidad.

Los principales diputados que asumirán por los libertarios son Luis Petri, Alejandro Fargosi, Patricia Holzman Karen Reichardt, Sebastián Pareja, Sergio «Tronco» Figliuolo, y los macristas  Fernando De Andreis y Antonela Giampieri

Los peronistas serán Agustín Rossi, Jorge Taiana, Juan Gabrois, Teresa García,  Guillermo Michel, Lucía Campora, Félix Emir, entre otros.

Más Noticias

images (1)

Tormentas, calor y alerta vigente: así estará el tiempo este fin de semana

437713w790h526c.jpg

Villa San Martín recuperó su mística en casa y volvió a sonreír en la Liga Argentina

185213w850h566c.jpg

Llega el «Ozempic» argentino: todo sobre el medicamento que permite tratar la obesidad

Te pueden interesar

437708w790h474c.jpg

Cultural pegó primero en la final del Prefederal y dejó sin respuestas a Regatas

menempreparatoria1

Así quedará conformada la Cámara de Diputados de Nación

images (1)

Tormentas, calor y alerta vigente: así estará el tiempo este fin de semana

185215w850h638c.jpg

Detuvieron a un hombre acusado de abusar de su hija durante casi 30 años y de tener dos hijos con ella

185211w850h478c.jpg

Violento intento de femicidio en Sáenz Peña: su expareja la atacó con una trincheta